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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التضامن" تدعو السيدات ذوات الإعاقة للتسجيل عبر الموقع الإلكتروني (رابط)

جريدة الدستور

دعت وزارة التضامن الاجتماعي، السيدات ذوات الإعاقة، للتسجيل في الموقع الإلكتروني الذي أطلقته الوزارة لحصر وتسجيل السيدات ذوات الإعاقة لضمان كفالة حقوقهن كاملًة.

وناشدت الوزارة السيدات ذوات الإعاقة عبر موقعها الالكتروني، بسرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني كي يتسن دراسة أوضاعهن، في ظل حرص الدولة على كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يتماشى مع التشريعات ذات الصلة ومع الموازنة العامة للدولة.

رابط التسجيل
https://wdis.moss.gov.eg/WERD/OnlineRegistration/OnlineHome?fbclid=IwAR10z6wNbl2eZ9N_I-3NgQQu3XOJpfzgVehE37Q1VLqhcY66bDCMz9sRqw0
 

أشخاص ذوي الإعاقة التسجيل على الموقع الإلكتروني الاشخاص ذوي الاعاقة التضامن الاجتماعي الموازنة العامة للدولة

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