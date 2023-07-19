"التضامن" تدعو السيدات ذوات الإعاقة للتسجيل عبر الموقع الإلكتروني (رابط)

دعت وزارة التضامن الاجتماعي، السيدات ذوات الإعاقة، للتسجيل في الموقع الإلكتروني الذي أطلقته الوزارة لحصر وتسجيل السيدات ذوات الإعاقة لضمان كفالة حقوقهن كاملًة.

وناشدت الوزارة السيدات ذوات الإعاقة عبر موقعها الالكتروني، بسرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني كي يتسن دراسة أوضاعهن، في ظل حرص الدولة على كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يتماشى مع التشريعات ذات الصلة ومع الموازنة العامة للدولة.

رابط التسجيل

https://wdis.moss.gov.eg/WERD/OnlineRegistration/OnlineHome?fbclid=IwAR10z6wNbl2eZ9N_I-3NgQQu3XOJpfzgVehE37Q1VLqhcY66bDCMz9sRqw0

