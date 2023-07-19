ads
الأربعاء 19 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزيرة الثقافة تفتتح المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء بأوبرا الإسكندرية

افتتاح مهرجان الموسيقى
افتتاح مهرجان الموسيقى والغناء بأوبرا الإسكندرية

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، مساء اليوم، المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء بمسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" بحضور الدكتور هدى حسني رئيس أوبرا الإسكندرية.

وأحيا الليلة الاولى من المهرجان نجوم الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر، بنخبة من أجمل أعمال عمالقة زمن الفن الجميل منهم: عبد الحليم حافظ ، فيروز، صباح، محمد رشدي، وردة، ام كلثوم، وغيرهم..) يؤديها رحاب عمر، ياسر سليمان ، محمد حسن ، سمية وجدي، مؤمن خليل، كنزي.

وأعربت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، عن سعادتها بتواجدها في محافظة الإسكندرية، ومسرح سيد درويش العريق، المرتبط بأسم هام جدا في تاريخ الفن والموسيقى، مشيرة إلى أن دار الأوبرا اعتادت كل عام بتنظيم عدة حفلات بمدينة الإسكندرية والتي تبدأ اليوم وتستمر على مدار 4 أيام.

وأضافت خلال تصريحات صحفية، أنه على مدار فصل الصيف ستتوالى الحفلات في مسرح أوبرا الإسكندرية لفرق موسيقية مختلفة.

وأوضحت أن الأوبرا تقدم للجمهور جميع المتواجدة والتي تتناسب مع المكان والذوق العام، وتحسين الذائقة الموسيقية بأنواع الفرق الموسيقية المشاركة،

وأشارت إلى أنها منذ تولي الوزارة في أغسطس الماضي، كان هناك استراتيجية تعمل على تنفيذها وهي الوصول للناس والنزول للشارع لإقامة فعاليات ثقافية جماهيرية، مؤكدًا على أهمية التفاعل بين والأدباء والفنانين والمفكرين والجمهور في كل مكان.

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على أهمية، مهرجان الصيف لجمهور عروس البحر الأبيض المتوسط، الذي يقدم من خلال الفن الهادف وجميع أن اه الموسيقى على مسرح الأوبرا العريق مسرح سيد درويش، معربًا عن سعادته بالمهرجان الذي سيستمر لمدة 4 أيام في ليالي فنية متميزة.

وقال الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية،  أن الصيف فرصة للخروج للجمهور بجميع المحافظات في الإسكندرية والقاهرة ومدينة العلمين، والقادم سيكون في الصعيد من خلال مهرجانات دندرة، وابيدوس وغيرها.

وأوضح أن الجمهور السكندري جمهور ذواق واصبحنا نعرف ماذا يريد، ولكن دائما نسعى للتجديد وهو ما تم من خلال تقديم فرقة عزف في مدخل الأوبرا اليوم وتفاعل معها الجمهور السكندري بشكل كبير. 

received_311477264605440
received_311477264605440
received_688129966458857
received_688129966458857
received_162157730215986
received_162157730215986
received_583886620490904
received_583886620490904
received_240319332159326
received_240319332159326
received_3437423113135837
received_3437423113135837
received_1449846612483698
received_1449846612483698
IMG-20230719-WA0046
IMG-20230719-WA0046
IMG-20230719-WA0045
IMG-20230719-WA0045
الدكتورة نيفين الكيلاني محافظ الإسكندرية أوبرا الإسكندرية المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء مسرح سيد درويش

الأكثر قراءة

المستشار محمد ناجى شحاتة: سامية شنن تبولت على اللواء عامر عبدالمقصود وهو يحتضر

توجيه عاجل من المديريات التعليمية للمتقدمين فى تنسيق رياض الاطفال 2023

القصة الكاملة للعثور على جثة مدير إدارة العمرانية التعليمية بمكتبه

المستشار محمد ناجى شحاتة: "قضية الماريوت كانت عملية تجسس عالية التقنية"

المستشار محمد ناجى شحاتة: تجربة صعبة حينما يجمع القفص الضابط والمتهم معًا

النيابة الإدارية تعاين موقع عقار رشيد المنهار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

جبهة القرم.. الاشتعال مجددًا ومهددات اتفاقية الحبوب!

أحمد المريخي

أطياف يوسف فاخورى.. «جو»: أنا فخرانى شقيت لونى بلون الطين وسافرت فى الزمن

محمد العسيري

فتنة عاشور وتميمة الشحات

وائل لطفي

إنعاش الطبقة الوسطى

ماجد حبته

معضلة الضرائب الدولية

عبد الرحيم طايع

تهديد الحريات الفنية!

مدحت بشاى

يوسف ندا.. دراما حياة قيادى إخوانى

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق