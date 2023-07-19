وزيرة الثقافة تفتتح المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء بأوبرا الإسكندرية

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، مساء اليوم، المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء بمسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" بحضور الدكتور هدى حسني رئيس أوبرا الإسكندرية.

وأحيا الليلة الاولى من المهرجان نجوم الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر، بنخبة من أجمل أعمال عمالقة زمن الفن الجميل منهم: عبد الحليم حافظ ، فيروز، صباح، محمد رشدي، وردة، ام كلثوم، وغيرهم..) يؤديها رحاب عمر، ياسر سليمان ، محمد حسن ، سمية وجدي، مؤمن خليل، كنزي.

وأعربت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، عن سعادتها بتواجدها في محافظة الإسكندرية، ومسرح سيد درويش العريق، المرتبط بأسم هام جدا في تاريخ الفن والموسيقى، مشيرة إلى أن دار الأوبرا اعتادت كل عام بتنظيم عدة حفلات بمدينة الإسكندرية والتي تبدأ اليوم وتستمر على مدار 4 أيام.

وأضافت خلال تصريحات صحفية، أنه على مدار فصل الصيف ستتوالى الحفلات في مسرح أوبرا الإسكندرية لفرق موسيقية مختلفة.

وأوضحت أن الأوبرا تقدم للجمهور جميع المتواجدة والتي تتناسب مع المكان والذوق العام، وتحسين الذائقة الموسيقية بأنواع الفرق الموسيقية المشاركة،

وأشارت إلى أنها منذ تولي الوزارة في أغسطس الماضي، كان هناك استراتيجية تعمل على تنفيذها وهي الوصول للناس والنزول للشارع لإقامة فعاليات ثقافية جماهيرية، مؤكدًا على أهمية التفاعل بين والأدباء والفنانين والمفكرين والجمهور في كل مكان.

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على أهمية، مهرجان الصيف لجمهور عروس البحر الأبيض المتوسط، الذي يقدم من خلال الفن الهادف وجميع أن اه الموسيقى على مسرح الأوبرا العريق مسرح سيد درويش، معربًا عن سعادته بالمهرجان الذي سيستمر لمدة 4 أيام في ليالي فنية متميزة.

وقال الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، أن الصيف فرصة للخروج للجمهور بجميع المحافظات في الإسكندرية والقاهرة ومدينة العلمين، والقادم سيكون في الصعيد من خلال مهرجانات دندرة، وابيدوس وغيرها.

وأوضح أن الجمهور السكندري جمهور ذواق واصبحنا نعرف ماذا يريد، ولكن دائما نسعى للتجديد وهو ما تم من خلال تقديم فرقة عزف في مدخل الأوبرا اليوم وتفاعل معها الجمهور السكندري بشكل كبير.

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