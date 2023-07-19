الأمريكان والإنجليز وكل دول العالم.. أحمد موسى يكشف سر انجذاب السياح لواحة سيوة: مكان للسلام

قال الإعلامي أحمد موسى، إن واحة سيوة في غاية الجمال من فوق قمة جبل الدكرور.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن واحة سيوة جاذبة للسكان من كل دول العالم، معقبًا: "الأمريكان جايين لك والإنجليز والفرنسيين والإيطاليين، إندونيسيا، تركيا، الدول العربية".

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن الكثير من السياح يأتون إلى واحة سيوة من أجل التنزه أو للعلاج، لافتًا إلى أن واحة سيوة بها سياحة كما يرغب كل سائح، مؤكدًا أنها مكان للسلام.

كما أشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن هناك 2.2 مليون فدان ستدخل الخدمة في الدلتا الجديدة ومستقبل مصر، لافتًا إلى أن العمل في المنطقة يتم بشكل مستمر، وأن الشركات تعمل في جميع الاتجاهات، مؤكدًا أن البلد ينتقل بالمشروعات الجديدة، وتجري حاليًا توسعة طريق الساحل الشمالي لمطروح.

وقدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة خاصة اليوم من منطقة واحة سيوة، وعرض لحظات الغروب، وقال إنه قام بتصوير بعض اللقطات في الصباح الباكر بعد صلاة الفجر.