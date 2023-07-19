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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البرازيل تقدم لفلسطين 60 ألف جرعة من اللقاح الثلاثى

البرازيل
البرازيل

تسلمت وزارة الصحة الفلسطينية 60 ألف جرعة من اللقاح الثلاثي "DTP"، دعمًا من الحكومة البرازيلية.

وقدمت وزيرة الصحة مي الكيلة، خلال تسلمها اللقاحات برفقة السفير البرازيلي لدى فلسطين أليساندرو وارلي كاندياس، شكرها للبرازيل حكومة وشعبًا على هذا التبرع السخي إلى دولة فلسطين.

وقالت إن هذا اللقاح الثلاثي DTP يقي من أمراض الدفتيريا والكزاز والسعال الديكي، ويعد من اللقاحات الأساسية التي يتم إعطاؤها لأطفالنا ضمن البرنامج الوطني الموسع للتطعيم.

وتابعت أن برنامج التطعيم الوطني الفلسطيني هو مفخرة لدولة فلسطين ولوزارة الصحة على الصعيدين الإقليمي والعالمي بنسبة تغطية تكاد تصل إلى 100%، الأمر الذي يدل على الوعي الكبير لدى المواطن الفلسطيني بأهمية التطعيم والوقاية من الأمراض.

وزارة الصحة الفلسطينية الحكومة البرازيلية مى الكيلة فلسطين البرازيل

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