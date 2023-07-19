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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير البترول يشيد بجهود شركة "أتون ريسورسز" للتعدين فى مصر

آتون «ريسورسز»
آتون «ريسورسز»

التقى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الأربعاء، تونو فاك الرئيس التنفيذي لشركة  "أتون ريسورسز" الكندية للتعدين والمدير الإقليمي للشركة شريف بركات، وذلك على هامش منتدى مصر للتعدين 2023.

تعاون مثمر مع  هيئة للثروة المعدنية

وأوضح "الملا" أن شركة "أتون ريسورسز" من أكثر شركات التعدين خبرة والتى تعمل فى مصر منذ حصولها على امتياز "أبو مروات" في عام 2007 للبحث والتنقيب عن المعادن، وأن هناك تعاونًا مثمرًا مع  الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.

كما أشار وزير البترول، إلى استعداد الوزارة إلى تقديم أوجه الدعم لزيادة حجم أعمالها فى مصر وتحقيق نجاحات جديدة خلال الفترة المقبلة.

منطقة امتياز “أبو مروات”

ومن جانبه، أكد تونو فاك رئيس شركة  "أتون ريسورسز"، أن هناك تطورًا فى عمل الشركة منذ بدء عملها فى مصر بمنطقة امتياز أبو مروات، وأنه يأمل فى المزيد من الاستثمارات في هذا المجال واستغلال إمكانيات الشركة، وما تمتلكه من تكنولوجيا وتقنيات، لتحقيق مزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة، معربًا عن سعادته للمشاركة فى منتدى مصر للتعدين والنجاح الذى حققه.

المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية تونو فاك أتون ريسورسز شريف بركات هيئة للثروة المعدنية

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