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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

DONE.. الاتفاق السعودى يحسم صفقة هندرسون

جوردان هندرسون
جوردان هندرسون

أكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو أن نادي الاتفاق السعودي توصل لاتفاق مبدئي مع ليفربول الإنجليزي، للتعاقد مع جوردان هندرسون، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

نشر رومانو تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”، أكد خلالها أن الناديين توصلا لاتفاق من حيث المبدأ على قيمة انتقال هندرسون إلى الفريق السعودي، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأوضح رومانو أنه سيتم فحص العقود قبل التوقيع عليها، ومن ثم إتمام انتقال هندرسون إلى الاتفاق، بعقد يمتد لمدة 3 سنوات.

أشار رومانو إلى أن ليفربول سيتحصل على مبلغ 12 مليون يورو + إضافات، نظير بيع هندرسون إلى الاتفاق.

وأكد فابريزيو أن ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول والمدير الفني لـ الاتفاق، تحدث مع هندرسون بخصوص الصفقة، كما أنه تم الاتفاق على موعد لخضوع اللاعب للكشف الطبي، تمهيدًا للانتقال للفريق.

رومانو ليفربول جوردان هندرسون فابريزيو رومانو الاتفاق

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