جامعة جنوب الوادى| تفاصيل رسوب 70% بـ كلية طب بشرى و80% بأسنان قنا

كشف الدكتور بدوي شحات، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون التعليم والطلاب، عن تفاصيل رسوب 70% من طلاب كلية طب بشري و80% بكلية الأسنان.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأربعاء: "لا أستطيع تحديد سبب رسوب الطلاب، لكن ما أستطيع تأكيده أن الجامعة تقدم تعليمًا طبيًا منضبطًا".

وأضاف أن الأرقام المعلنة ليست صادمة، لأن كلية الطب البشري حاصلة على الجودة من هيئة ضمان الجودة والاعتماد.

وأشار إلى أن كليات القطاع الطبي بالجامعة تطبق معايير الجودة ومعايير القياس والتقويم في الامتحانات بدرجة صعوبتها، ويتم عمل تقارير نصف سنوية حسب الفصول الدراسية، وأغلب هذه الامتحانات التي تمت للطلاب كانت إلكترونية والتصحيح بها إلكتروني.