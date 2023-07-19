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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أحمد عمر هاشم يهنئ المسلمين: الهجرة لم تنته (فيديو)

د. أحمد عمر هاشم
د. أحمد عمر هاشم

هنأ الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الأمة الإسلامية بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية، مشددًا على ضرورة العمل بما دعت إليه هذه المناسبة العطرة.

وتابع عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، في احتفالية خاصة برأس السنة الهجرية، على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "أقول لكل المسلمين، حكامًا ومحكومين، رؤساء ومرءوسين، أممًا وشعوبًا، ندعوهم إلى أن يكونوا صفًا واحدًا وأن يستجيبوا إلى ما تدعوه إليه هذه المناسبة من وحدة الصف وجمع الكلمة والتعاون على البر والتقوى، وأقول لهم الهجرة لم تنته بعد، فالهجرة تكون بهجر كل ما نهى الله عنه الهجرة من الرذائل إلى الفضائل، الهجرة إلى وحدة الصف والكلمة".

تحتفل قناة الناس، برأس السنة الهجرية، اليوم الأربعاء، عبر "خريطة خاصة"، عن الملامح الحضارية للهجرةِ النبويةِ، تبدأ فى تمام الساعة العاشرة صباحًا، وتنتهى فى تمام الساعة الثانية عشرة مساء.

وتتضمن الخريطة الخاصة، باقةٌ مختارةٌ من البرامجِ النادرةِ والتراثيةِ، ولقاءات خاصة مع كبارِ العلماء والدعاة حول قيم الهجرة ومحبة الوطن، ودور المراة الرائد فى نجاح الهجرة، ومواقف التضحية فى الهجرة النبوية مع الأخذ بالأسباب.

ومن ضيوف الخريطة الخاصة، الدكتور علي جمعة، والدكتور أحمد عمر هاشم، والدكتور أحمد معبد عبدالكريم، الدكتور عوض إسماعيل، الدكتور محمد مهنا، الدكتور يسري جبر، الدكتور محمد عبدالمالك، الشيخ عويضة عثمان، الدكتور عمرو الورداني، الدكتور هاني تمام، الشيخ يسري عزام، الدكتور وفاء عبدالسلام، الشيخ أحمد الطلحي، الشيخ أحمد سيف الدين.

وتضم الخريطة الخاصة سهرة فنية بمناسبةِ بدايةِ العامِ الهجريِّ الجديدِ، مع المنشدِ، والمبتهلِ أحمد العمري وفرقتِهِ الفنية.
 

الدكتور أحمد عمر هاشم الأزهر الشريف السنة الهجرية

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