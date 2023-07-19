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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

زوجة الأب.. المتهمة بقتل الطفلة "قمر" تمثل جريمتها فى دمياط

تمثيل الجريمة
تمثيل الجريمة

نجحت أجهزة الأمن بدمياط في كشف غموض العثور على جثمان طفلة لم يتعد عمرها 10 سنوات مذبوحة على سلم أحد العقارات في قرية شط جريبة.

وتبين من تحريات فريق البحث أن زوجة الأب هي المتهمة بارتكاب الواقعة وقتل الطفلة "قمر" ونجحت في تتبعها وضبطها وإحالتها للنيابة العامة.

واستقبل مركز شرطة دمياط بلاغًا بالعثور على جثة طفلة ملقاة في أحد شوارع قرية شط جريبة، التابعة إلى مركز الشرطة، وعلى الفور تحركت قوات الأمن إلى موقع البلاغ.

وتابع اللواء مدير أمن محافظة دمياط سير التحقيقات وتحركات ضباط مباحث قسم شرطة ثان في محافظة دمياط خلال 24 ساعة فقط من وقوع الجريمة واستبيان كون زوجة الأب هي المتهمة بعد أن قامت بذبح الطفلة وإلقائها في موقع العثور على الجثمان محل الواقعة واصطحاب قوة أمنية لتمثيل الجريمة بعد قرار النيابة في قرية شط جريبة التابعة لمركز دمياط الجديدة. 

أمن دمياط دمياط محافظة دمياط شط جريبة أحداث دمياط

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