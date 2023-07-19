ads
الأربعاء 19 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ضياء رشوان: قرار الرئيس السيسى بالعفو عن باتريك زكى وآخرين اتسم بسرعة الاستجابة

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي فاجأ الجميع بقرار العفو الرئاسي، لافتا إلى أن القرار جاء استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني بالعفو عن الناشط الحقوقي، وطالب الدراسات العليا، باتريك جورج زكي.

وكشف رشوان، خلال  مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه لم يمر سوى 24 ساعة إلا وقد صدر القرار الجمهوري بالعفو، وهو ليس القرار الأول، فقد سبقه استجابة من الرئيس لمجلس الأمناء بطلب مد الإشراف القضائي الكامل على كل الانتخابات العامة في مصر، وقد وافق الرئيس على الفكرة وحولها لجهات الاختصاص.
وأضاف رشوان، أن الرئيس السيسي استجاب قبل ذلك للحوار الوطني، وأصدر قرارات من شأنها التخفيف الاقتصادي والاجتماعي على المواطنين، وفي مؤتمر الشباب ببرج العرب أعلن الرئيس أن كل الأفكار والاقتراحات والتوصيات التي ستصله من الحوار الوطني، سيستخدم حقه الدستوري في الموافقة عليها، عدا ما يدخل في سلطات البرلمان مثلًا.

ئيس عبد الفتاح السيسي استجابة لدعوة الإشراف القضائي الكامل الإشراف القضائي الاقتصادي والاجتماعي

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يصدر قرارًا بالعفو عن باتريك زكى ومحمد الباقر

سيدتان و3 رجال.. الإعدام للمتهمين بقتل سائق "توك توك" فى الإسكندرية

أمن الجيزة يحل لغز العثور على جثة شاب ملقاة فى الشارع بفيصل

تفاصيل صادمة فى واقعة مقتل وإصابة طفلين على يد صديقة الأب بالبساتين

تحويلات مرورية لمدة 45 يومًا لتنفيذ أعمال تطوير شبكة الصرف الصحى بالمقطم

"إسكندرية زمان".. وثائق وصور شاهدة على تاريخ عروس البحر بمعرض الكتاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

جبهة القرم.. الاشتعال مجددًا ومهددات اتفاقية الحبوب!

أحمد المريخي

أطياف يوسف فاخورى.. «جو»: أنا فخرانى شقيت لونى بلون الطين وسافرت فى الزمن

محمد العسيري

فتنة عاشور وتميمة الشحات

وائل لطفي

إنعاش الطبقة الوسطى

ماجد حبته

معضلة الضرائب الدولية

عبد الرحيم طايع

تهديد الحريات الفنية!

مدحت بشاى

يوسف ندا.. دراما حياة قيادى إخوانى

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق