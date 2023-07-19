ضياء رشوان: قرار الرئيس السيسى بالعفو عن باتريك زكى وآخرين اتسم بسرعة الاستجابة

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي فاجأ الجميع بقرار العفو الرئاسي، لافتا إلى أن القرار جاء استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني بالعفو عن الناشط الحقوقي، وطالب الدراسات العليا، باتريك جورج زكي.

وكشف رشوان، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه لم يمر سوى 24 ساعة إلا وقد صدر القرار الجمهوري بالعفو، وهو ليس القرار الأول، فقد سبقه استجابة من الرئيس لمجلس الأمناء بطلب مد الإشراف القضائي الكامل على كل الانتخابات العامة في مصر، وقد وافق الرئيس على الفكرة وحولها لجهات الاختصاص.

وأضاف رشوان، أن الرئيس السيسي استجاب قبل ذلك للحوار الوطني، وأصدر قرارات من شأنها التخفيف الاقتصادي والاجتماعي على المواطنين، وفي مؤتمر الشباب ببرج العرب أعلن الرئيس أن كل الأفكار والاقتراحات والتوصيات التي ستصله من الحوار الوطني، سيستخدم حقه الدستوري في الموافقة عليها، عدا ما يدخل في سلطات البرلمان مثلًا.