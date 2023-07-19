أوكرانيا تقترح دوريات دولية فى البحر الأسود لتصدير الحبوب

أعلنت الرئاسة الأوكرانية، الأربعاء، عن اقتراح دوريات دولية في البحر الأسود بمعزل عن روسيا لتصدير الحبوب.

أضافت الرئاسة الأوكرانية في بيان "نحتاج إلى 80 مقاتلة F 16 لتسريع الهجوم المضاد".

في السياق، تقول روسيا إنها أوقفت صفقة تسمح بتدفق الحبوب التي تشتد الحاجة إليها من أوكرانيا إلى دول في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.

وأعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، عن تعليق الصفقة في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين.

وقال إن روسيا ستعود إلى الاتفاق المقرر أن ينتهي يوم الإثنين بعد تلبية مطالبها.

وقال بيسكوف "عندما يتم تنفيذ جزء اتفاق البحر الأسود المتعلق بروسيا، ستعود روسيا على الفور إلى تنفيذ الاتفاق".

وتقول روسيا إن وقف الاتفاق لا علاقة له بهجوم على جسر يربط روسيا بشبه جزيرة القرم في وقت سابق يوم الإثنين.

توسطت تركيا في اتفاق للسماح للمواد الغذائية بمغادرة الموانئ الأوكرانية عبر البحر الأسود، ويسهل اتفاق منفصل حركة الأغذية والأسمدة الروسية وسط العقوبات الغربية.

مع ذلك، اشتكت روسيا من أن القيود المفروضة على الشحن والتأمين أعاقت صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة.

على الرغم من ذلك، يقول المحللون وبيانات التصدير إن روسيا تشحن كميات قياسية من القمح والأسمدة.

تم تجديد الاتفاقية آخر مرة لمدة 60 يومًا في مايو مع تراجع موسكو أيضًا قبل الموافقة النهائية على التمديد.

الأمين العام للأمم المتحدة يقول إن "مئات الملايين من الناس" سيواجهون الجوع بدون صفقة حبوب.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن قرار روسيا الانسحاب من صفقة الحبوب في البحر الأسود "سيوجه ضربة للمحتاجين في كل مكان".



وقال جوتيريس إن الاتفاقية كانت حتى الآن "شريان حياة للأمن الغذائي العالمي ومنارة للأمل في عالم مضطرب".