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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مياه الأقصر" توفر محولات ديزل لمحطات المياه بعد انقطاع الكهرباء

ارشيفيه
ارشيفيه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، توقف عدد من محطات مياه الشرب بمحافظة الأقصر، نظرًا لانقطاع التيار الكهربائي بشكل مفاجئ مما أدى إلى انقطاع المياه في مناطق شرق إسنا ( الكلابية - الحلة - الحليلة - الدير- الحميدات- الرياينه -الهنادى- المعلا- الدبابية- الشغب )، كما توقفت محطة الصعايدة بمركز الزينية شمال الأقصر وإنقطاع المياه في ( منشاة العمارى- المدامود ).

وأوضحت الشركة أنها تعمل حالياً على توفير محاولات ديزل إضافية لبعض محطات مياه الشرب تحسباً للانقطاعات المفاجئة بالتيار الكهربائي.

وتقدم الشركة سيارات مياه صالحة للشرب في حال طلبها أو الاتصال بغرفة عمليات الخط الساخن ١٢٥، غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام الرقم المجانى 125 من أي محمول - 0952282406- 0952284116 - 01147999752 في حالة الطوارئ.

وجاء ذلك خلال تنويه هام أعلنته محافظة الأقصر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وفى إطار توعية المواطنين داخل المدينة بوقت الانقطاع، وتوفير احتياجاتهم لكميات مياه الشرب.

وتهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، المواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.

وشدد اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، على ضرورة الاهتمام بإجراءات الصيانة الدورية للمحطات طبقًا للخطة الزمنية الموجودة ، وكذلك الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاح حفاظًا على استدامة الخدمة المقدمة للمواطنين بالكفاءة والجودة المطلوبة والعمل على حل المشكلات بشكل دورى.

يأتي ذلك في إطار سعي الشركة للقضاء على المشكلات التي تؤثر على كفاءة تقديم الخدمة للمواطنين والحفاظ، على الاستثمارات التي تضخها الدولة في البنية التحتية والوصول لمستوى الجودة الأفضل فنيًا وإداريًا من أجل تحقيق الصالح العام والارتقاء بمستوى الأداء.

ء محافظة الاقصر مياه الشرب الصرف الصحي التيار الكهربائي محطة الصعايدة

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