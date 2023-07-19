الأكاديمية الوطنية للتدريب تستضيف ندوة "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية" (صور)

استقبلت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، وعضو اللجنة الوطنية للتحكيم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، اليوم الأربعاء، السفير هشام بدر، منسق عام المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، ومجموعة عمل المبادرة.

جاء ذلك خلال لقاء نظمته الأكاديمية لخريجيها بمقرها وعبر منصتها الرقمية، بحضور كل من السيد محمد إيهاب حافظ المدير التنفيذي لشركة انطلاق والعقيد م إبراهيم زوبع، رئيس قطاع التدريب الفني والبحث والتطوير بشركة ابدأ والمهندس مينا ويليم، رئيس وحدة تطوير الأعمال بشركة "ابدأ".

في بداية الندوة، تقدمت “راغب” بالشكر للسفير هشام بدر؛ لحضوره وتلبية دعوة الأكاديمية للمشاركة في ندوة اليوم، مؤكدةً أهمية المبادرة التي انطلقت برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2738 لسنة 2022، كأول مبادرة من نوعها، ليتم تنفيذها بإشراف من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

من جانبه، أشاد السفير هشام بدر، بالجهود والأدوار التي تقوم بها الأكاديمية، مؤكدًا أن الأكاديمية رمز للتميز والجودة ومنارة المستقبل لتأهيل القيادات والكوادر، شاكرًا مساعدة الأكاديمية الدائمة في تنفيذ مشروعات المبادرة الوطنية بشكل عام، ومن بينها تطبيق "رابيت" لتأجير السكوتر الكهربائي للتنقل، أحد أنجح مشروعات المبادرة، والذي قدمته شركة انطلاق العام الماضى.

وأضاف “بدر” أن "الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية" كانت من أنجح المبادرات المشاركة في قمة المناخ COP 27، التي استضافتها مصر بمدينة شرم الشيخ، حيث دائمًا ما تطمح المبادرة إلى إعطاء الفرص لتنفيذ العديد من الأفكار القابلة للتطبيق، ومساعدة الشركات الناشئة وغير الهادفة للربح في تحقيق وتطوير المشروعات الخضراء، التي تجمع بين التكنولوجيا والحفاظ على البيئة.

وتطرق السفير بدر، إلى أهداف المبادرة المعنية بتقديم حلول تخدم البيئة بشكل مستدام بجانب تحقيق ربح، وكيفية التقديم للمبادرة من خلال الإنترنت، متناولًا شروط قبول وتنفيذ المشروعات المقترحة، والمكتسبات العشرة للمبادرة.

واستعرض أيضًا، بعض النماذج الناجحة لتلك المشروعات، منها: مشروع الأيادي الذهبية (استخدام قش النخل لعمل سلال)، مشروع تنقية المياه من الزيوت والرواسي بشمال سيناء، زرع نبات الچوچوبا (يزرع باستخدام مياه الصرف؛ لاستخراج زيت الچوچوبا)، وأخيرًا مشروع روبوت مقدم من شاب جامعي بالإسكندرية.

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

تُنفذ المبادرة بمحافظات جمهورية مصر العربية كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية، وجذب الاستثمارات اللازمة لها؛ طبقًا لأهداف التنمية المستدامة؛ وفي سياق تنفيذ رؤية مصر 2030، من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

الأكاديمية الوطنية للتدريب

أنشئت الأكاديمية بموجب القرار الجمهوري رقم 434، والذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.