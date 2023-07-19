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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ميناء العريش يستقبل 11 سفينة لتصدير بضائع الصب خلال يونيو

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن أن ميناء العريش البحري استقبل 11 سفينة لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 46,357 طن.

كما أعلنت المنطقة، عن أن موانئ المنطقة الشمالية شرق بورسعيد، غرب بورسعيد والعريش التابعة للمنطقة الاقتصادية قد سجلت حركة تداول للسفن خلال شهر يونيو الماضي بإجمالي حمولات بلغت 4,062,864 طن طاقة محققة، وعدد حاويات 338,729 حاوية مكافئة من خلال استقبال عدد 226 سفينة متنوعة خلال الشهر.

وأضافت المنطقة، أنه من المتوقع زيادة صادرات بضائع الصب في الفترة القادمة بعد عمليات التطوير وإنشاء الأرصفة الجديدة بالميناء هذا وتعمل الهيئة دائمًا على تطوير أرصفة الموانئ التابعة لها حتى تستوعب الأجيال الجديدة من السفن العملاقة لجذب الخطوط الملاحية العالمية وجذب الاستثمارات المختلفة للمنطقة الاقتصادية وموانئها التابعة.

وذكر البيان أن ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قد استقبل عدد 43 سفينة حاويات بطاقة محققة 396,420 طن وعدد حاويات 44,877 حاوية مكافئة، كما استقبل الميناء 10 سفن بضائع عامة، و5 سفن صب سائل، وثلاث سفن رورو وسفينة ملح  فضلًا عن استقبال عدد 24 قاطرة متعددة الأغراض خلال الشهر ذاته، على جانب آخر، استقبل ميناء شرق بورسعيد خلال الشهر ذاته عدد 110 سفن حاويات وعدد 15 سفينة  كلينكر و2 سفينة أسمنت وسفينة ملح وسفينة بارج بطاقة محققة  3,620,087 طن وعدد حاويات 293,852 حاوية مكافئة.

قناة السويس الاقتصاد تطوير ميناء العريش سفينة يونيو

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