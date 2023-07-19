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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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موفدة إكسترا نيوز: إقبال تاريخي من جنسيات أجنبية على مهرجان العلمين

جريدة الدستور

كشفت شروق وجدي، موفدة إكسترا نيوز، حجم الإقبال على مدينة العلمين الجديدة بالتزامن مع انطلاق المهرجان الأكبر على الإطلاق، لافتةإلى أن هناك إقبال تاريخي وجماهيري ليس فقط عربي وإنما هناك جنسيات أجنبية متعددة.


وأضافت، خلال تغطية فعاليات مهرجان العلمين،  أن الفعاليات الرياضية المختلفة بالمهرجان من رياضة ركوب الدراجات وبطولات البادل وطائرات الأر سي وسباقات سيارات، مشيرة. إلى أن الأمر لا يقتصر على الفعاليات الرياضية فقط وإنما يشمل الحفلات الغنائية أيضا حيث ينتظر الجميع حفل الفنان تامر حسني يوم الجمعة القادم.

وتابعت، أن مدينة العلمين الجديدة تتأهب لاستقبال عدد أكبر من المواطنين خلال الأيام القادمة بسبب فترة الإجازة، وهناك إشادات واسعةبالخدمات المتوفرة بمدينة العلمين الجديدة، لجميع الزوار والمصيفين.

 

اكسترانيوز اجنبية الحفلات الغنائية العلمين الجديدة الفنان تامر حسني الفعاليات الرياضية بمدينة العلمين الجديدة

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