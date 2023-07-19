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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

منظمة الصحة: موجات الحر القاسية تضع الأنظمة الصحية تحت الضغط

موجات الحر القاسية
موجات الحر القاسية

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، عن أن موجات الحر القاسية تضع الأنظمة الصحية تحت الضغط، وفق شبكة سكاي نيوز الاخبارية.  

وفي سياق متصل، بعد مرور عام على اندلاع حرائق الغابات في لندن، يدق الخبراء ناقوس الخطر بشأن مدى "عدم استعداد" المملكة المتحدة للتعامل مع موجات الحر.

واجتاحت عاصفة حرارية أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا هذا الأسبوع، مما أدى إلى ارتفاع الزئبق إلى مستويات قياسية. 

 ويكافح رجال الإطفاء في اليونان وجزر الكناري الإسبانية حرائق الغابات منذ أيام، مما أدى إلى تدمير الحياة البرية ودفع الآلاف إلى الفرار، حيث تحول الحرارة الغابات إلى صناديق باردة.

على الرغم من أن المملكة المتحدة قد تجنبت درجات الحرارة الشديدة التي تواجه جيرانها الأوروبيين، إلا أن المخاوف تتزايد بشأن مدى استعداد البلاد للحرارة.

أعادت رؤية حرائق مشتعلة في البلدان ذكريات حرائق الغابات المدمرة هذه المرة من العام الماضي في Wennington، وهي قرية تبعد حوالي 15 ميلاً عن وسط لندن، والتي دمرت 16 منزلاً.

لكن وفقًا لاتحاد رجال الإطفاء (FBU)، لم تتوفر 23 سيارة إطفاء يوميًا في لندن حتى الآن هذا الشهر - أو حوالي واحد من كل ستة محركات من أصل 142 محركًا في العاصمة.

وزعمت النقابة أن 28 عربة إطفاء لم تكن متوفرة في 16 يوليو. كان الزوارق النارية الوحيدة التابعة لفرقة الإطفاء في لندن (LFB)، الضرورية لإنقاذ الأنهار ومكافحة الحرائق، غير متوفرة لـ 13 نوبة عمل.

كما تدعي البيانات التي حصل عليها FBU أن نقص المركبات يرجع أيضًا إلى نقص الموظفين. تتضمن أرقامها الأجهزة "خارج الطريق"- غير متوفرة- بسبب نقص رجال الإطفاء.

تم إلغاء حوالي واحدة من كل خمس وظائف إطفاء- حوالي 1100 منذ عام 2010- حتى مع تزايد الطقس القاسي بشكل متزايد. وقال مارك وراك، الأمين العام للاتحاد الفيدرالي، إن هذا "يعرض الأرواح والمنازل للخطر".

وقال "بعد مرور عام على الدمار الذي خلفته حرائق الصيف الماضي، لا تزال التخفيضات تترك خدمة الإطفاء غير مستعدة".

"يجب أن يكون سكان لندن غاضبين من أنه في عاصمة واحدة من أغنى دول العالم، تم خفض أعداد رجال الإطفاء بشكل سيئ لدرجة أن أكثر من 20 سيارة إطفاء تقف مكتوفة الأيدي كل يوم، وهذه كارثة تنتظر حدوثها مرة أخرى".

موجات الحر الصحة لعالمية الضغط الحرالقاسية

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