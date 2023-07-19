سيدتان و3 رجال.. الإعدام للمتهمين بقتل سائق "توك توك" فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار هانى كمال غبريال، بإجماع الآراء بمعاقبة كل من “عفشجى سيارات، وسائق، وربتي منزل، وحلاق”، بالإعدام شنقا والزمتهم بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، على خلفية اتهامهم بقتل سائق “توك توك” وسرقته.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار شريف بركات، والمستشار محمد عبدالمقصود قنطوش، وسكرتير محكمة الجنايات أحمد السيد.

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 4525 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد العثور على جثة المجنى عليه وبها عدة طعنات من سلاح أبيض، وإلقاء جثته بمحل الواقعة.



وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، أن المتهمين من الأول حتى الرابعة "م.ع.ي" عفشجى سيارات، و"ا.ع.ص" سائق، و"ن.ى.ع" ربة منزل، و"ش.ى.ع" ربة منزل، وبتحريض من المتهم الخامس "أ.ا.م" حلاق، عقدوا النية والعزم المصمم على قتل المجنى عليه "م.س.أ"، سائق توك توك، وأن المتهمين من الأول حتى الرابعة، توجهوا لأحد مواقف الدراجات النارية التوك توك، واصطفوا للمجنى عليه لصغر سنه وضعف بنيانه، فاستقلوا رفقته الدرجة النارية التى يعمل عليها، موجهين إياه عبر الدروب والطرق المخطط لها مسبقا لدى المتهمة الثالثة، وما أن وصلوا به لمكان ناء بعيدا عن أعين الرقباء حتى أشهر المتهم الأول سلاحا أبيض «سكين» وأرغم المجنى عليه النزول من التوك توك وتتبعه المتهم الثانى وقيد حركته.

وقام المتهم الأول بطعنه فى ظهره وجنبه وذراعه اليسرى فحاول المجنى عليه الفرار، وتتبعه المتهم الأول حتى أمسك به وكتم فمه وطعنه عدت طعنات فى الصدر والرقبة، ما أدى إلى وفاته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتبين قيام المتهمين بارتكاب الواقعة.

وكشفت التحقيقات اشتراك المتهم الخامس بالتحريض والاتفاق واتفق معهم على قتله وسرقة التوك توك خاصته وبيعه وتقسيم حصيلته بينهم وأمدهم بالخطة اللازمة للمجنى عليه.

وقررت النيابة إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها بالإعدام لجميع المتهمين بعد أخذ رأي المفتى.