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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

إطلاق البوستر الرسمي لفيلم "ڤوي! ڤوي! ڤوي!".. ويعرض بداية من 23 أغسطس

ڤوي! ڤوي! ڤوي!
ڤوي! ڤوي! ڤوي!

أطلق البوستر الرسمي لفيلم الدراما والكوميديا السوداء “ڤوي!ڤوي!ڤوي!” للمخرج عمر هلال وإنتاج محمد حفظي وذلك تمهيدًا لطرحه في دور العرض المصرية في 23 من أغسطس المقبل ومن 24 في باقي أنحاء العالم العربي.

ويُظهر البوستر محمد فراج في المنتصف مرتديًا زي نادي الإحسان الرياضي ونظارات شمسية فيما يحمل كرة قدم وعصا مكفوفين، فيما تقف بجانبه نيللي كريم وهي تحمل كاميرا تصوير احترافية في إشارة إلى طبيعة عملها كصحفية رياضية تبحث عن سبق، فيما يبدو بيومي فؤاد وأمجد الحجار مذهولين بينما يظهر ع طه الدسوقي غير مبالي بما يدور حوله، الفيلم من تأليف وإخراج عمر هلال ومن خلاله ينتقل من عالم الإعلانات إلى عالم الأفلام السينمائية.

تدور الأحداث في عام 2013 في مصر وهي مستوحاة من أحداث حقيقية، حيث يحلم حسن بالفرار وبدهاء ومكر يجد الفرصة حين يُعلن عن فريق كرة قدم للمكفوفين ينافس في بطولة كأس العالم المقامة في بولندا، يتحد حسن مع مجموعة من الشباب اليائسين ويذهبون لأبعد الحدود لتحقيق هذا الحلم.

يذكر أن هذا أول عمل سينمائي يجمع النجمان محمد فراج ونيللي كريم  يشارك في بطولة الفيلم بيومي فؤاد، طه الدسوقي، أمجد الحجار، حنان يوسف، محمد عبد العظيم، حجاج عبد العظيم، ظهور خاص لبسنت شوقي.

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