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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

كيفية التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع الدستور

الثانوية العامة
الثانوية العامة

مع إعلان موعد نتيجة الثانوية العامة، شغل بال الطلاب وأولياء أمورهم معرفة كيفية التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع “الدستور” عبر “جوجل”، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني، عن ميعاد نتيجة الصف الثالث الثانوي، منوها إلى أن اعتماد النتيجة وإعلان جميع الأوائل بالشعبتين العلمية والأدبية سوف يكون أول أغسطس المقبل، ويتاح للطلاب الحصول على نتائج الثانوية العامة برقم الجلوس والاسم من خلال الموقع الرسمي بوزارة التربية والتعليم.

كيفية التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع الدستور

وتنشر "الدستور" بهذا التقرير كيفية التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع الدستور.

وأكدت وزارة التربية والتعليم في مصر، أن أعمال التصحيح لجميع امتحانات الثانوية العامة شتسير على قدم وساق، وتسير بدقة شديدة، لكي يحصل كل تلميذ على حقه، منوها إلى أن كافة النتائج مبشرة في جميع المواد التي قد جرى الانتهاء من تصحيحها إلى الآن.

كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023

وخصصت وزارة التربية والتعليم رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم ورقم الجلوس، للقيام بالاستعلام عن نتيجة العام الحالي الدراسي بشهادة الثانوية العامة بكافة الدرجات كاملة بعد اعتمادها وإعلانها رسميا من خلال الدكتور رضا حجازي بصفته وزير التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني طبق الخطوات التالية:

  • الدخول على لينك نتيجه الثانوية العامة 2023 بموقع الدستور من هنا.
  • قم بكتابة اسمك بشكل صحيح.
  • اكتب رقم جلوسك ومراجعته جيدا.
  • اكتب بريدك الإلكتروني الخاص بك.
  • ثم اكتب رقم تليفونك.
  • واضغط على سجل.
  • يظهر لك نتائج الثانوية العامة حال اعتمادها رسميا، ويعرف الطالب إذا ما كان ناجحا أم الطالب راسبا، أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.
  • وسيظهر للطالب كافة الدرجات في جميع المواد الدراسية والتي أدى فيها الطالب الامتحان.
     

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نتيجة الثانوية العامة 2023.. نسب النجاح 

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني، عن نسب النجاح بمادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة هذا العام، التي تجاوزت بنسبة 90٪؜، وتجاوز نسب الحاصلين على 95% فأكثر حوالي 1.5% من عدد الطلبة، مشيرا إلى أن تكون نسبة النجاح في مادة اللغة الثانية، التي قد تجاوزت 91% فأكثر، والحاصلين على حوالي 95% فأكثر تجاوز حوالي 20% من عدد الطلاب.

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