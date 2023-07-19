الهيئة العامة للسلع التموينية تعلن عن مناقصة جديدة لتوريد 40 ألف طن زيت طعام

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة رقم 4 لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ للزيت الخام المستورد لتوريد كمية 30 ألف طن زيت صويا خام مستورد و10 آلاف طن زيت عباد خام مستورد.

تقدم العروض لكامل الكمية أو جزء منها بحد أدنى 5 آلاف طن وفترة وصول من 20 أغسطس إلى 5 سبتمبر 2023 و/أو 6 إلى 20 سبتمبر 2023.

وأضافت الوزارة في بيانها أن جلسة فض المظاريف والبت يوم الأربعاء الموافق 26 يوليو 2023 الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بمبنى وزارة التموين الدور الثالث

يقدم المورد أسعاره على أساس السداد At Sight.