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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

93 ألف منتفعة بوسائل تنظيم الأسرة ضمن "100 يوم صحة" في الدقهلية

جانب من المبادرة
جانب من المبادرة

قال الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن إجمالي عدد المنتفعات بعيادات تنظيم الأسرة بالوحدات الثابتة والمتنقلة بلغ 92 ألفا و819 سيدة على مستوى مراكز وقرى المحافظة بأمة وذلك خلال 20 يوما من انطلاق المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة".

وأضاف مكين أن إجمالي زيارات المستفيدات الحاصلات على وسيلة بالعيادات الثابتة والمتنقلة تجاوز 82 ألفا، لافتا إلى حرص صحة الدقهلية إلى تنفيذ توصيات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

وتابع أنه فيما يخص أنشطة القوافل فقد بلغ عدد المترددين 5147 مواطنا كما تم إجراء عدد 764 تحليلا مختلفا للمرضى، ونحو 370 حالة أشعة عادية وموجات صوتية إلى جانب تحويل 135 حالة للمستشفيات.

وأشار إلى أن خدمات المبادرة يتم تقديمها عن طريق الفرق المتنقلة والقوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى فرق عمل لإجراء مسح ميداني من خلال المرور على المنازل لرفع نسب التغطية بالتطعيمات الروتينية، وحصر جميع المتخلفين عن التطعيم، من خلال تخصيص فرق متنقلة لتقديم كافة الخدمات الصحية والوصول إلى أكبر قدر من المواطنين.

جدير بالذكر  أن مبادرة "100 يوم صحة" انطلقت تحت شعار "أنزل وأكشف واطمئن من كل مكان في مصر"، لتقدم جميع الخدمات الصحية سواء الوقائية والتي تشمل التطعيمات واللقاحات والعلاجية وخدمات الصحة الإنجابية، إلى جانب رفع مستوى الوعي وتغيير المفاهيم الخاطئة من خلال فرق التواصل المجتمعي، وتقدم المبادرة خدماتها بالمجان خلال 100 يوم.

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شريف مكين وكيل وزارة وزارة الصحة الدقهلية تنظيم الأسرة

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