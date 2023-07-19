أحمد على الحجار لـ"الدستور": هدفى الحفاظ على الأصول الموسيقية والغنائية والارتقاء بها

أعرب المطرب الشاب أحمد علي الحجار عن سعادته البالغة بمشاركته فى فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى.

وأكد "الحجار" فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه فخور بلقاء الجمهور السميع فى المهرجان الصيفى، مضيفًا: أتشرف بالمشاركة في المهرجانات والمحافل الأوبرالية فهذا الحدث يعني لي الكثير، وأعتبر المشاركة فخرًا كبيرًا لأى فنان وإضافة إلى سيرته الذاتية، لكونه يغنى من أعلى المنابر الفنية والثقافية.

وشدد "الحجار" على الحفاظ على الأصول الموسيقية والغنائية والعمل على الارتقاء بها، لخروج العمل بأفضل صورة ممكنة، مضيفًا: «يمكننا بالفن الجاد الارتقاء بمستوى الذوق العام ومحاربة الأعمال الهابطة»، وأرى أن كافة المهرجانات الأوبرالية نجحت أن تكون حائط صد قوي ضد الابتذال، لكونها تشارك فى تثقيف وتوعية الشعوب بوجه عام بالكلمة والعمل الهادف، فالفن مرآة المجتمع.

أحمد الحجار يكشف لـ"الدستور" برنامج حفله المقررة إقامته اليوم بالأوبرا

أما عن برنامج حفله المقررة إقامته مساء اليوم الأربعاء على خشبة المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، رفقة فرقته الموسيقية ومشاركة المطربة مي كمال، أكد أنه قام بالتحضير لتقديم برنامج فني مميز وحرص على اختيار مجموعة من أعماله الخاصة منها ليالي الصيف، أقولك سر، مقدرش، يا عاشقًا، الحب هو الحب بالإضافة إلى أغاني التراث وأعمال زمن الفن الجميل التي يعتز بها، وتربى عليها منذ صغره، منها أمونة للقدير شفيق جلال، وبتسأل يا حبيبي لعفاف راضى، وطاير يا هوى لمحمد رشدى، بالإضافة إلى تقديم ديو "زي الهوا" مع مي كمال، لوالدى المطرب علي الحجار والفنانة حنان ماضي