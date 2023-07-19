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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يكرم العاملين المتميزين في فرع التأمين الصحي ووحداته

جانب من التكريم
جانب من التكريم

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،اليوم الأربعاء، حفل تكريم المتميزين من الفرق الطبية والإدارية بمستشفيات وعيادات فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بأسيوط ووحداتها نظراً لجهودهم المتميزة وتفانيهم في أداء مهام عملهم والواجبات الوظيفية المنوطة بهم ويأتي هذا التكريم كنوع من الإثابة لتحفيز جميع العاملين بمنظومة التأمين الصحي بالفرع لتقديم أقصى ما لديهم بما يحقق الخدمة الملائمة للمرضى المترددين على المستشفيات والعيادات التأمينية.

جاء ذلك بحضور المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والدكتور أيمن منصور مدير عام فرع التأمين الصحي لوسط الصعيد والعديد الأطقم الطبية والتمريض والإداريين بفرع التأمين الصحي ووحداته ومحمود عبد اللاه مدير العلاقات العامة بالفرع.

وبدأ حفل التكريم بمنح محافظ أسيوط درع فرع هيئة التأمين الصحي لوسط الصعيد نظرًا لدعمه المستمر والمتواصل لمنظومة التأمين الصحي على مستوى المحافظة وتشجيعه لمنظومة العمل بكافة الوسائل ومنحه الجميع المزيد من الطاقة الإيجابية في كل جوانب ومكونات المنظومة.

وفي كلمته عبر المحافظ عن سعادته بتواجده وسط أبنائه من الأطباء وأطقم التمريض والإداريين بفرع التأمين الصحي بالمحافظة مشيدًا بجهود كافة العاملين التي تعد مثال مشرف يحتذي به في مجال الصحة لدورهم في الارتقاء بمنظومة التأمين الصحي وإحساسهم بالمسئولية المجتمعية حيث يعمل الجميع من أجل تخفيف أوجاع المرضى المترددين مشيرًا إلى أن منظومة التأمين الصحي بأسيوط تمتاز بتوافر فريق طبي متميز من الأطباء وأطقم التمريض وكافة العاملين.

وأكد اللواء عصام سعد حرصه على تكريم الكوادر المتميزة بكل القطاعات الخدمية تحفيزاً لهم لمواصلة رحلة العطاء والأداء المتميز بما يعود بالنفع على المواطن ومؤكدًا على أن مصر تزخر بالكثير من أبنائها الشباب المخلصين والمتميزين الذين يعملون من أجل رفعتها والحفاظ عليها.

وأشار المحافظ إلى أن هناك جهودًا متواصلة لتطوير منظومة التأمين الصحي وتقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية موجهًا الشكر لجميع العاملين بمنظومة التأمين الصحي على عملهم الدؤوب والذي ساهم في إنجاح منظومة العمل مؤكدًا استمرار تقديم كافة سبل الدعم للارتقاء بالمنظومة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

من جانبه قدم الدكتور أيمن منصور مدير فرع التأمين الصحي لوسط الصعيد الشكر لمحافظ أسيوط على الحضور ودعمه المستمر لمنظومة التأمين الصحي لافتًا إلى أن التكريم يعد حافز إثابة كبير ويجعل الجميع يطور من أدائه وخدماته التي يقدمها من خلال موقعه، مشيرًا إلى أن المستشفيات والعيادات التأمينية تشهد طفرة كبرى في التطوير والتحديث بجميع الوحدات والعيادات التأمينية على مستوى المحافظة.

وعقب ذلك تم تكريم العاملين المتميزين حيث تم تكريم من الأطباء كل من الدكتور منتصر عبد الفتاح والدكتورة آية عبدالرحمن والدكتورة ماريان نبيل والدكتورة فاطمة إسماعيل والدكتورة رانيا سلطان والدكتورة روزالين إدوارد والدكتورة كريستين محفوط ومن مدير الإدارات كل من كمال محمد أحمد وأحمد أبو الفتوح وعبد الرازق محمود شرقاوي وأشرف عبدالمالك ومنال محمود شرقاوي كما تم تكريم ما يقرب من 60 من العاملين بفرع التأمين الصحي ومستشفى المبرة والمنطقة الطبية والعيادة المركزية وأكد الجميع إنهم سيواصلون العمل والمثابرة والاجتهاد لخدمة بلدهم وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

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الأطقم الطبية التأمين الصحي الهيئة العامة للتامين الصحي الخطة والموازنة بمجلس النواب الصحي بأسيوط العلاقات العامة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المهندس ياسر عمر المسئولية المجتمعية الموازنة بمجلس النواب تكريم المتميزين جميع العاملين حفل التكريم عصام سعد محافظ أسيوط علي مستوي المحافظة لهيئة العامة للتأمين الصحي

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