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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تسجيل نادر للشيخ الشعراوي يفسر به سبب حزن أبي بكر برحلة "الهجرة النبوية"

الشيخ الشعراوي
الشيخ الشعراوي

تحتفل قناة الناس، برأس السنة الهجرية، اليوم الأربعاء، عبر "خريطة خاصة"، عن الملامح الحضارية للهجرةِ النبويةِ، إذ بدأت فى تمام الساعة العاشرة صباحا وتنتهى فى تمام الساعة الثانية عشر مساء، ولعل أبرز تلك الملامح هو إذاعة تسجيل نادر للشيخ محمد متولى الشعراوى، يتحدث فيه عن الهجرة النبوية الشريفة.

وتحدث الشيخ محمد متولي الشعراوي، فى التسجيل النادر عن تفسير آية "لا تحزن إن الله معنا"، قائلا: "لا تحزن إن الله معنا، كلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذى تعود أبو بكرالصديق، منه الصدق، فحينما قالوا له إنه يقول إنه ذهب إلى بيت المقدس وصعد السماء، فقال لهم إن قال فقد صدق، شوف طالما قال يبقى صدق".

وتابع: “فلما قال له النبي لا تحزن، خلاص يبقى لا يحزن، مفسرا كلمة الحزن التي عادت إلى أبي بكر، في القرآن الكريم، إلى أنه حينما دخل الغار ولقى فى ثقوب فعمل ايه بيقى يجيب من ثوبه ويسد الثغور، ولما خلص ثوبه يعمل ايه المسألة أصبحت ستر عورة، بقى يجيب من كعبه ويسد".

وأكد الشيخ الشعراوي، أن سيدنا أبي بكر كان يريد فداء سيدنا النبى بنفسه، وذلك لأن بفقده النبي تفقد الأمة كلها الدعوة، فلم يكن حزينا على نفسه أبدا بل كان يحزن لفقده رسول الله، مرددا: " الجماعة اللى عاوزين ينالوا من أبو بكر يقولك ده حزن وكده يبقى معندوش ثقة فى الله، نقولهم هو حزن على مين ده حزن على الرسول، وربنا لما قال لا تحزن خلاص نزلت السكينة عليه".

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