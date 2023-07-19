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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط موقع وزارة التربية والتعليم.. كيف تتواصل مع الوزارة مباشرة لحل مشكلتك؟

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

يبحث العديد من أولياء الأمور والطلاب هذه الأيام عن رابط موقع وزارة التربية والتعليم، حيث يكون من خلال الرابط عرض النتائج الخاصة بصفوف النقل والثانوية وأيضًا التقديمات الجديدة الخاصة بالعام الدراسي الجديد سواء كان رياض الأطفال أو الصف الأول الابتدائي أوالصف الأول الثانوي، وكذلك التقديم فى المدارس الفنية الحديثة، فى هذا السياق تنشر الدستور رابط موقع وزارة التربية والتعليم بالإضافة إلى الخدمات التى يقدمها الموقع لأولياء الأمور والطلاب والمعلمين والمهتمين بالشأن التعليمي.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم

يمكنك أن تكتب فى جوجل موقع وزارة التربية والتعليم ومن خلال عملية البحث سوف يظهر لك أول أختيار وهو موقع وزارة التربية والتعليم يمكنك الضغط عليه والدخول على الموقع والرابط هو (من هنا).

ويمكنك من خلال الموقع الدخول على الخدمات الإلكترونية والتي تتيح من خلالها التقديم فى كل ما يخص العام الدراسي الجديد 2024 والذي من المتوقع الإعلان عن الخريطة الزمنية له خلال الاسابيع المقبلة، بالإضافة إلى أنه يمكنك طلب المساعدة أو الاستشارات الخاصة ببعض التقديمات وخلافه من خدمة المواطنين التى توجد على موقع وزارة التربية والتعليم حيث تعطى الوزارة دليل لخدمة أولياء الامور والطلاب والمعلمين وترفق أرقام وإيميلات من أجل التواصل مع الوزارة والعمل على حل مشاكلهم.

موقع وزارة التربية والتعليم.. تقديم الصف الأول الثانوي 2023

وزارة التربية والتعليم تعلن عن فتح باب التقديم للمشاركة فى "جائزة مصر للتميز الحكومى العربى" بدورتها الثالثة

رابط موقع مركز معلومات وزارة التربية والتعليم وأبرز الخدمات المتاحة

خطوات طباعة بيان حالة معلم 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

 قنوات الاتصال بوزارة التربية والتعليم

حيث أنه في إطار تطوير وتجويد العملية التعليمية، خصصت وزارة التربية والتعليم قنوات اتصال للسادة أولياء الأمور والطلاب والمعلمين للتواصل مع الوزارة والمديريات التابعة لهم من أجل حل المشاكل التي تواجههم. ويتم التواصل كالآتي

خدمة المواطنين بديوان عام الوزارة:

التليفون: 27946145

الفاكس: 27963734

الخط الساخن: 19126

البريد الالكتروني :[email protected]

بوابة موقع تواصل معنا : http://tawasol.emis.gov.eg

بوابة الشكاوي الحكومية :http://www.shakwa.eg

للتواصل عن طريق الكول سنتر تم تخصيص رقم : 01207000081

للتواصل عن طريق الواتس آب : 01207000082

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