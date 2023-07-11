رابط موقع مركز معلومات وزارة التربية والتعليم وأبرز الخدمات المتاحة

توفر بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم العديد من الخدمات للطلاب في مراحل التعليم المختلفة، وجاء تدشينها جزء من اتجاه الدولة إلى رقمنة خدماتها تسهيلًا على المواطنين فكانت الذراع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم ومن خلالها يحصل الطلاب على كافة خدماتهم الكترونيًا، وتستعرض “الدستور” في التقرير التالي الخدمات التي يقدمها مركز معلومات وزارة التربية والتعليم .

مركز معلومات بوابة الثانوية العامة

توفر بوابة مركز المعلومات كافة البيانات الخاصة بطلاب الثانوية العامة والتي يمكنك الاطلاع عليها من خلال الضغط على الرابط التالي https://emis.gov.eg/vision.aspx

ثم اختيار بوابة الثانوية العامة، ووفرت هذه البوابة لطلاب الثانوية العامة أرقام الجلوس ومر لجان امتحاناتهم التي تنتهي يوم الخميس المقبل، كما توفر لهم تفاصيل جدول الامتحانات الجارية الآن وذلك للطلاب في مدارس الثانوية العامة، وجدول الطلاب المتفوقين، وأيضًا جدول الطلاب المكفوفين.

ويستطيع طلاب الثانوية العامة الإطلاع على نتيجة الثانوية العامة فور انتهاء عمليات تصحيح وتدقيق المعلومات، واعتمادها من وزير التربية والتعليم رضا حجازي ثم إعلانها عبر بوابة الثانوية العامة.

خدمات بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم

يوفر مركز معلومات وزارة التربية والتعليم العديد من الخدمات للمواطنين ومن الخدمات التي يقدمها الموقع لأولياء الأمور رابط بوابة ابناؤنا فى الخارج ودفع المصروفات أونلاين، وكيفية سداد المصروفات أونلاين للمدارس الحكومية، ورابط شروط التقدم لامتحانات ابناؤنا فى الخارج 2023/2022، وخطوات إنشاء مستخدم لولى الأمر على البوابة.

يستطيع الراغبون في إرسال شكاوى لوزارة التربية والتعليم أو الاستفسار عن أحد خدماتها الضغط على أيقونة تواصل مع وزارة التربية والتعليم التي توفرها بوابة مركز المعلومات وذلك للاستفسارات التى تتعلق بالتعليم قبل الجامعى من كل معلم - طالب - ولى أمر.

وتعد بوابة المؤشرات التعليمية من الخدمات التي يقدمها مركز المعلومات، و تهدف لتوظيف قاعدة البيانات المركزية لعرض المؤشرات الإحصائية (البيانية والمعلوماتية الجغرافية) لدعم صنع القرار.