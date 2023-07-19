ads
الأربعاء 19 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

جروح طعنية في الرقبة.. مناظرة النيابة لجثة سائق في بولاق

طعن
طعن

كشفت مناظرة مباحث الجيزة، لجثة سائق توك توك تم العثور عليه مقتولا في بولاق الدكرور، عن إصابة المجني عليه بجرح طعني بالرقبة أسفر عن مفارقته الحياة.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص في بولاق الدكرور، انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وعثر على جثة سائق توك توك، تعرض لاعتداء مما أسفر عن مقتله في الشارع.

عقب مناظرة الجثة تم نقلها إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث والتوصل لهوية مرتكب الجريمة.

حرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

الجيزة بولاق الدكرور سائق توك توك مرتكب الجريمة

الأكثر قراءة

متورط فى رشوة بـ9 ملايين.. رئيس نيابة ينتحر من الطابق التاسع

بعد رحيله .. لماذا ورط موسيمانى الأهلى بالتعاقد مع ميكيسونى؟

للتهنئة.. رئيس النيابة الإدارية يستقبل وكيل أول مجلس النواب

رئيس الوزراء: تخفيف أحمال الكهرباء مؤقت بسبب الموجة الحارة الشديدة

هل غدا إجازة رسمية بجميع المصالح الحكومية؟

تخفيف الأحمال وعدم مغادرة المنازل.. كيف تواجه دول العالم أعلى درجات حرارة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

تهديد الحريات الفنية!

مدحت بشاى

يوسف ندا.. دراما حياة قيادى إخوانى

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

أحمد الصغير

سيناء.. ومحاولات النصب الجديدة

وائل لطفي

هل تنافس العلمين دبى والرياض؟

ماجد حبته

العالم عند درجة الغليان!

جلال حمام

مصر تعلق آمالًا كبيرة على مستقبل سيناء

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق

مسيرة استفزازية للمستوطنين الإسرائيليين فى القدس القديمة