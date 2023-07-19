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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم مطروح" تعقد لجنة مقابلات المتقدمين لوظائف التعليم بمدارس اللغات

صورة من الحدث
صورة من الحدث

ترأس عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، لجنة المقابلات الشخصية الخاصة بالمتقدمين لوظيفة التعليم بالمدارس الرسمية لغات، وذلك بقاعة الاجتماعات الصغري في ديوان عام المديرية. 

جاء ذلك بحضور أعضاء اللجنة المكونة من إسماعيل جاتو وكيل المديرية، وماهر قاسم مدير إدارة المدارس الرسمية، ودينا عبدالله مدير إدارة التنسيق المركزي، وموجهي عموم الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

وأكد وكيل تعليم مطروح أن اختيار معلمي المدارس الرسمية يتم بكل شفافية ومصداقية وأمانة مهنية وفق معايير تربوية للحصول على أفضل كادر تعليمى ممكن لتلك المؤسسات التربوية التي تقدم خدمة تعليمية متميزة وتشهد سنوياً إقبالاً كبيراً من الطلاب للالتحاق بها.

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التربية والتعليم المؤسسات التربوية المدارس الرسمية لغات المقابلات الشخصية تعليم مطروح خدمة تعليمية متميزة

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