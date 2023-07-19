بروتوكول تعاون بين بيطرى الشرقية وفرع جهاز شئون البيئة الإقليمى بالشرقية والإسماعيلية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها من خلال تفعيل بروتوكولات التعاون فى كل المجالات الخدمية لتنمية المجتمع وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وكذلك تنظيم البرامج المختلفة للوقاية من الأمراض الوبائية والرقابة الصحية على المذبوحات بالمجازر الحكومية ورفع الوعي الطبي البيطري بين المواطنين.

من جانبه، أشار اللواء الدكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى أنه تم توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين المديرية وفرع جهاز شئون البيئة الإقليمي لمحافظتي الشرقية والإسماعيلية في حضور الدكتور مجدي الحصري وكيل الوزارة - رئيس فرع جهاز شئون البيئة الإقليمي لمحافظتي الشرقية والإسماعيلية والدكتور فتحي عبدالعال مدير عام الإدارة العامة للوقاية بالمديرية والأستاذ حمادة شفيع مدير إدارة الإعلام بفرع الجهاز، وذلك بهدف الحفاظ على صحة الثروة الحيوانية والداجنة وزيادة الإنتاجية وذلك من خلال تنظيم البرامج الوقائية من الأمراض، حيث يعد جهاز شئون البيئة لمحافظتي الشرقية والإسماعيلية الجهة المنوط بها المراقبة والتوعية فيما يتعلق بالمؤثرات البيئية، ومنها المخلفات الصلبة بالمنشآت العامة والخاصة داخل محافظة الشرقية، وكذلك التوعية لنشر الوعى البيئى بقضايا البيئة المختلفة كتغير المناخ وتلوث الهواء والماء والتنوع البيولوجي والتنمية المستدامة وترشيد الاستهلاك، وبيان دور الفرد والمجتمع في الحفاظ على البيئة من المخلفات الحيوية الصلبة لما تسببه من تلوث للبيئة وخطورة على الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن البروتوكول يتضمن مشاركة لجان فرع جهاز شئون البيئة للمساعدة في التخلص الآمن من مخلفات المجازر والنفايات الطبية بالمقار التابعة للمديرية والإدارات الخارجية، وكذلك الاشتراك مع فرع جهاز شئون البيئة في الفعاليات التي من شأنها الحفاظ على البيئة من الانبعاثات الحرارية وعقد ندوات إرشادية لرفع الوعي الصحي البيطري البيئي، بالإضافة إلى الاشتراك مع لجان مديرية الطب البيطري للتفتيش علي مزارع الدواجن ومعالف ومزارع الماشية والمجازر للتأكد من مراعاة وتطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية واتخاذ الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة وصحة وسلامة المواطنين من المؤثرات البيئية.