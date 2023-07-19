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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهمة بقتل رضيعها فى البساتين

جريدة الدستور

أمرت نيابة البساتين الجزئية، اليوم الأربعاء، حبس المتهمة بقتل رضيعها، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتشريح جثة الطفل، وإعداد تقرير حول الصفة التشريحية، والتصريح بالدفن عقب ذلك، والاستعلام عن حالة الطفل الآخر المصاب.

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ألقت القبض على سيدة بتهمة قتل ابنها «عام ونصف العام» وإصابة الثاني، وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد بوجود جثة لطفل بأحد المنازل في منطقة البساتين.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وبتكثيف التحريات، تبيّن أن وراء ارتكاب الواقعة والدة الطفلين، حيث أقدمت على قتل ابنها البالغ من العمر عام واحد وإصابة الثاني.

نيابة البساتين الجزئية قتل رضيع المصاب الصفة التشريحية شرطة النجدة

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