بنسبة نجاح %96.52.. اعتماد نتيجة بكالوريوس الطب البيطري بجامعة القناة

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، اعتماد نتيجة بكالوريوس الطب البيطري، حيث بلغت النسبة العامة للنجاح %96.52، مُقدمًا التهنئة لطلابه من خريجّي الطب البيطري، متمنيًا لهم النجاح والتميز في أسواق العمل المحلية والدولية، مؤكدًا أن خريج الطب البيطري يحظى بإقبال شديد بالدول العربية والأجنبية خاصة مع التوسع الكبير في البرامج الدراسية المميزة بالكلية.

وفي سياقٍ متصل، علّق الدكتور محمد عبدالنعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على نتيجة بكالوريوس الطب البيطري، مشيرًا إلى حصول 8 طلاب على تقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف، و15 على تقدير عام جيد جدًا مع مرتبة الشرف، و27 طالبًا وطالبة على تقدير عام جيد جدا، و45 على تقدير عام جيدًا.

من جهتها، أشارت الدكتورة داليا منصور، عميد كلية الطب البيطري، إلى أن الطلاب العشر الأوائل بالترتيب هم: أحمد حسن حسن، بالمركز الأول، ونورهان حاتم حامد، بالمركز الثاني، بلال إيهاب السعيد، بالمركز الثالث، أما المركز الرابع حصلت علية الطالبة أمنيه أحمد موسى، بينما جاء في المركز الخامس شروق شعبان عبدالفتاح.

وتابعت الدكتورة أمينه دسوقي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب إعلان أسماء الطلاب من المركز السادس إلى العاشر والتي جاءت كالتالي: نيرة حسن أحمد، بالمركز السادس، يسرا ماهر شفيق بالمركز السابع، حسام محمد أبو المجد، بالمركز الثامن، ثم هبه السيد محمد بالمركز التاسع، وأخيرًا مصطفى محمد ربيع، بالمركز العاشر.

وأفاد الدكتور تامر حسنين، منسق برنامج ابن الهيثم، بأنه تم إعلان النتيجة عبر الخدمة الصوتية، كما سيتم إعلانها قريبًا عبر برنامج ابن الهيثم.