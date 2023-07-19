أتلتيكو مدريد يستهدف ضم فيراتى.. وباريس سان جيرمان يحدد سعر البيع

لا يزال الحديث مستمرًا عن مستقبل النجم الإيطالي ماركو فيراتي، لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وكانت التقارير الصحفية قد ربطت، في وقت سابق، اسم فيراتي بإمكانية الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان في الصيف.

ويُعد فيراتي محل اهتمام عدة أندية ترغب في الحصول على خدماته، وعلى رأسها الهلال السعودي، بالإضافة غلى ناديين إنجليزيين، قد يكون أحدهما نادي ليفربول- حسب ما ورد في التقارير الصحفية.

أتلتيكو مدريد يستهدف ضم فيراتي.. وباريس سان جيرمان يحدد سعر البيع

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني أبدى رغبته في التعاقد مع ماركو فيراتي في الصيف الحالي.

وأكدت الصحيفة الفرنسية، أن مسئولي أتلتيكو مدريد على اتصال مباشر مع نظرائهم في باريس سان جيرمان، من أجل حسم صفقة ضم فيراتي خلال الأيام المقبلة.

وأفادت الصحيفة في تقريرها، أن رافائيلا بيمنتا، وكيلة أعمال فيراتي، أبلغت موكلها باهتمام أتلتيكو مدريد، ودراسة العرض جيدًا في حال أراد خوض تحدٍ جديد مع نادٍ آخر في الموسم المقبل 2023/ 2024.

وأشارت الصحيفة الفرنسية، إلى أن فيراتي يُعد بمثابة "أولوية" بالنسبة لفريق أتلتيكو مدريد، لتدعيم خط وسط الميدان في الموسم المقبل، رغم عدم تقديم أي عرض رسمي حتى الآن.

وأوضحت الصحيفة، أن أتلتيكو مدريد دخل في مفاوضات مع إدارة باريس سان جيرمان، من أجل التوصل لاتفاق بشأن قيمة الصفقة النهائية.

وتريد إدارة باريس سان جيرمان الحصول على ما لا يقل عن 80 مليون يورو، مقابل السماح برحيل فيراتي.

ونوّهت الصحيفة الفرنسية، أنه في حال إصرار باريس سان جيرمان على هذا المبلغ، فإن أتلتيكو مدريد سيضطر للانسحاب من الصفقة.

وقضى فيراتي 11 موسمًا متتاليًا في باريس سان جيرمان، منذ انضمامه في يوليو 2012، مقابل 12 مليون يورو، قادمًا من نادي بيسكارا الإيطالي.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب الوسط الإيطالي، صاحب الـ30 عامًا، رفقة باريس سان جيرمان في يونيو 2026.