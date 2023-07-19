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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ناقد فني: مهرجان العلمين "كرنفالي" وزيادة أعداد الزوار مع الحفلات الغنائية (فيديو)

العلمين الجديدة
العلمين الجديدة

قال أحمد سعد الدين الناقد الفني، إنّ مهرجان العلمين الجديدة يختلف عن المهرجانات التقليدية التي تعقد خلال مدة قصيرة تتراوح من أسبوع إلى 10 أيام، وتضم مجموعة من الفعاليات فقط، مؤكدًا أنّ مهرجان العلمين الجديدة عبارة عن احتفال كرنفالي لمدة أكثر من 6 أسابيع.

وأضاف  خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّه كان في العلمين، أمس، وشاهد صرحًا غير طبيعي لسحر المكان والشواطئ والمباني المعمارية الموجودة والقرى الشاطئية والاحتفالات، متابعا: «تفصلنا أيام قليلة عن حفل الفنان تامر حسني، وهناك إقبال جماهيري كبير لحضور هذه الحفلة، ومن ثم حفل الموسيقار عمر خيرت»، مشيرا إلى أن أعداد زوار العلمين الجديدة تتزايد مع قرب الحفلات الفنية.

وتابع أنّ المواطنين سعداء بفعاليات مهرجان العلمين الجديدة، وهناك العديد من الأنشطة المتنوعة الرياضية والثقافية والفنية وغيرها، وعلى هذا الأساس اختلفت مدينة العلمين عما كانت عليه قديما إذ إنّها كانت ترتبط بحقول الألغام والحرب العالمية الثانية والصراعات.

وأشار إلى أنّ تأثير مهرجان العلمين على السياحة سيكون كبيرًا للغاية، إذ أنّ الاحتفالات والفعاليات الكبيرة تعد رسالة للمصريين والعرب والأجانب ودعوة لهم لزيارة مدينة العلمين الجديدة، موضحا: «الحضور لا يأتون من أجل الاحتفالات فقط بل للاستمتاع بالشكل المعماري الجميل والشواطئ والطقس والأجواء الأكثر من رائعة».

ناقد فني أحمد سعد الدين مهرجان العلمين مهرجان العلمين الجديدة العلمين

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