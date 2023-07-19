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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نسمة محجوب تحيى حفل ختام مهرجان الأوبرا الصيفى بالإسكندرية

نسمة محجوب
نسمة محجوب

تختتم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء بالإسكندرية، حيث يُقام في الثامنة والنصف مساء السبت 22 يوليو على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" حفلًا للفنانة نسمة محجوب، وفرقتها تقدم خلاله نخبة من الأعمال الغنائية العربية منها ميدلي جوليا بطرس، ميدلي فوق النخل- قدك المياس، هتقوللي إيه، حب إخوات، الحب المستحيل، حكاية شعب، يا محروسة، كل شمس، اعتزلت الغرام، يا غاوي هروب، مستغربة، على طبيعتي، أنا موجود ومن المؤلفات الغربية لا أحد، أوراق الخريف وغيرها.

يُذكر أن المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء على مسرح دار أوبرا الإسكندرية "سيد درويش" تضمن 4 ليالٍ متصلة أحياها كل من نجوم الأوبرا للموسيقى العربية سمية وجدي - كنزي - رحاب عمر - مؤمن خليل - ياسر سلمان - محمد حسن بقيادة المايسترو أحمد عامر - فرقة سويت ساوند بقيادة الدكتور منير نصر الدين، فرقة كايرو كافيه بقيادة عازف البيانو والموزع الموسيقى على شرف، الفنان مدحت صالح، بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم، والمغنية نسمة محجوب وفرقتها.

الأوبرا المصرية الإسكندرية الدكتور خالد داغر المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء دار أوبرا الاسكندرية النجمة نسمة محجوب

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