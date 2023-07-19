ads
الأربعاء 19 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الخارجية اللبنانى: ملف النازحين السوريين يمثل خطرًا على وجودنا ككيان

وزير الخارجية اللبنانى
وزير الخارجية اللبنانى

أدان وزير الخارجية اللبناني، عبدالله بوحبيب، اليوم الأربعاء، قرار البرلمان الأوروبي، الذي ينص على استمرار دعم بقاء النازحين السوريين في لبنان.

ووجه بوحبيب رسالة إلى مفوض الشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، شجب خلالها قرار البرلمان الأوروبي.

وأكد بوحبيب ضرورة إطلاق حوار بنّاء وشامل بين لبنان والاتحاد الأوروبي حول كل الملفات، وبالأخص ملف النزوح السوري، وفقًا للوكالة الوطنية للاعلام.

وشدد وزير الخارجية اللبناني على أن هذا الملف بدأ يشكل تهديدًا ليس فقط على التركيبة الاجتماعية اللبنانية والاستقرار الاقتصادي، بل أيضًا على استمرار وجود لبنان ككيان، على حد قوله.

ولفت بوحبيب إلى أن تمسك لبنان بحقوقه ومسئولياته في تسهيل عودة النازحين السوريين إلى ديارهم.

وشدد بوحبيب على استعداد بلاده لإطلاق حوار مع الاتحاد الأوروبي يهدف إلى وضع خارطة طريق للعودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين إلى بلدهم.

"الوطنى الحر" يتظاهر أمام بعثة الاتحاد الأوروبى اعتراضًا على بقاء السوريين فى لبنان

وأمس الثلاثاء، نفذ "التيار الوطني الحر" تظاهرة أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في بيروت اعتراضًا على القرار الأوروبي الذي قضى بإبقاء النازحين السوريين في لبنان.

وشارك في التظاهرة عدد من نواب التيار الوطني الحر وحشد من المناصرين، رافعين لافتات كتب عليها "تطبيق القوانين اللبنانية فرض وواجب، فرض بقاء النازحين ترهيب ومؤامرة"، بالإضافة إلى غيرها من الشعارات الرافضة القرار الأوروبي.

والأسبوع الماضي، بحث رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، الأوضاع العامة في البلاد مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، المدير الإقليمي للبلاد العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الدكتور عبدالله الدردري.

جاء ذلك خلال لقائهما، بمقر رئاسة مجلس النواب اللبناني بعين التينة في العاصمة اللبنانية بيروت.

وزير الخارجية اللبنانى البرلمان الاوروبى النازحين السوريين الاتحاد الأوروبي لبنان

الأكثر قراءة

متورط فى رشوة بـ9 ملايين.. رئيس نيابة ينتحر من الطابق التاسع

بعد رحيله .. لماذا ورط موسيمانى الأهلى بالتعاقد مع ميكيسونى؟

هل غدا إجازة رسمية بجميع المصالح الحكومية؟

رئيس الوزراء: تخفيف أحمال الكهرباء مؤقت بسبب الموجة الحارة الشديدة

للتهنئة.. رئيس النيابة الإدارية يستقبل وكيل أول مجلس النواب

تخفيف الأحمال وعدم مغادرة المنازل.. كيف تواجه دول العالم أعلى درجات حرارة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

تهديد الحريات الفنية!

مدحت بشاى

يوسف ندا.. دراما حياة قيادى إخوانى

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

أحمد الصغير

سيناء.. ومحاولات النصب الجديدة

وائل لطفي

هل تنافس العلمين دبى والرياض؟

ماجد حبته

العالم عند درجة الغليان!

جلال حمام

مصر تعلق آمالًا كبيرة على مستقبل سيناء

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق

مسيرة استفزازية للمستوطنين الإسرائيليين فى القدس القديمة