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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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موسكو تعلن تفجير اللغم البحرى الأوكرانى فى شمال شرق مضيق البوسفور 

تفجير اللغم البحري
تفجير اللغم البحري الأوكراني في شمال شرق مضيق البسفور

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن قيام مروحية روسية بتفجير اللغم البحري الأوكراني في شمال شرق مضيق البوسفور الذي يقع بين  البحر الأسود وبحر مرمرة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق أفاد أسطول البحر الأسود، تحذير البحارة من وجود خطر الألغام على المسار البحري في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود.

في مارس من 2022 أعلنت روسيا عن أن الجيش الأوكراني قام بتلغيم المنافذ المؤدية إلى موانئ أوديسا وأوتشاكوف وتشرنومورسك ويوجني، من خلال استخدام حوالي 420 لغما للحواجز.

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