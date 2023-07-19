النائب عمرو عكاشة: توطين تكنولوجيا المصاعد هدفه تعميق التصنيع المحلي

قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن اتجاه الدولة إلى توطين تكنولوجيا تصنيع المصاعد والسلالم الكهربائية في مصر هدفه تعميق التصنيع المحلي لتحقيق الاستقرار وفقًا لاستراتيجة الدولة في الاتجاه إلى الجمهورية الجديدة.

وأوضح عكاشة، في تصريحات صحفية له، أن الحكومة ممثلة في وزارة الإنتاج الحربي تسعى إلى الشراكة مع الدول العربية الشقيقة لتوطين التصنيع في مختلف المجالات، مؤكدًا على أن التعاون مع السعودية لتصنيع المصاعد والسلالم الكهربائية بمثابة انعكاس لعمق العلاقات التاريخية والأواصر المتينة التي تربط بين مصر والسعودية والتطور النوعي الكبير الذي تشهده العلاقة بين البلدين.

وتابع عضو مجلس الشيوخ أن الدولة تسعى إلى دعم الصناعات المصرية وتعظيم المكون المحلي للوصول إلى التصنيع الكامل للمنتجات، علاوة على توطين التكنولوجيات الحديثة للصناعات المختلفة لتنفيذ خطة الدولة في إقامة المشروعات التنموية.

وأشاد بتقديم الدولة الدعم الكامل للقطاع الخاص لدعم الصناعات الوطنية وتوفير فرص العمل، مؤكدًا على أن الصناعة المصرية لديها فرصة ذهبية للمنافسة في إنتاج مختلف احتياجات قطاع التشييد والبناء لتأهيلها لتصدير المنتجات للسوق العربية والإفريقية.

كما أشاد بنجاح التعاون المشترك مع وزارة الإنتاج الحربي في مجال إنتاج وتركيب وصيانة المصاعد الكهربائية بمختلف أنواعها بالاستفادة من الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية لشركات الإنتاج الحربي وبالاستفادة من خبرات الأطقم الفنية المتخصصة في هذا المجال.

وكان المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قد قاما بتفقد شركة مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية "إيجيك"، يرافقهما عدد من القيادات وممثلي الوزارتين، في منطقة أبو زعبل بإعادة التمركز داخل شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربي) بطريق (القاهرة - بلبيس).

واستعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي جهود شركة مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية "إيجيك" والتي تأسست عام 2018 بالتعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي) وشركة الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية السعودية بهدف توطين تكنولوجيا تصنيع المصاعد والسلالم الكهربائية داخل جمهورية مصر العربية مع زيادة نسبة المكون المحلي تدريجيًا داخل مصنع إنتاج مكونات المصاعد الكهربائية بالشركة، لافتًا إلى أن تعميق التصنيع المحلي يعد أحد أهم ركائز الاستقرار ويمثل نهجًا استراتيجيًا للدولة وأولوية متقدمة في خطط التنمية الاقتصادية المستدامة.