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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة فى حريق شقة سكنية ببدر

حريق شقة سكنية
حريق شقة سكنية

أصيب 4 أفراد من أسرة واحدة في حريق نشب داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة بدر.

وأسفر الحريق عن إصابة كل من حسانين مصطفى، 83 سنة، وحفيديه مالك مصطفي حسانين 8 سنوات، ومعاذ مصطفي حسانين 11 سنة، ووالدتهما فاطمة محمد الصفطي، 32 سنة، حيث أصيبوا باختناق نتيجة تصاعد الأدخنة، وتم نقلهم لمستشفى بدر الجامعي لتلقي العلاج.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية، وإصابة أفراد الأسرة، وعلى الفور انتقلت قوة من وحدة الحماية المدنية بالقاهرة، وتم الدفع بسيارات الإطفاء ترافقها سيارات الإسعاف، وتمكنت من السيطرة على الحريق، ونقل المصابين للمستشفى.

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