المحافظون يهنئون الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد

بعث المحافظون برقيات تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بمناسبة العام الهجري الجديد 1445 هـ.

في كفر الشيخ ، بعث المحافظ جمال نور الدين،برقية للرئيس السيسي ، جاء نصها " يشرفني وأجهزة المحافظة مع حلول العام الهجري الجديد أن نعرب لسيادتكم عن أخلص التهاني وأسمى الأماني .. إننا نستقبل العام الهجري الجديد مزودين بقوة العزيمة والإيمان والإصرار على النهوض برسالتنا النبيلة لدعم التنمية والاستقرار وملتزمين بالمصالح العليا للوطن ومعاهدين الله تعالى على المضي قدماً نحو إعلاء قيم الحق والعدل ودفعاً لجهود البناء والتقدم والتنمية الشاملة داعيًا الله عز وجل أن يوفقكم قائداً للمسيرة الوطنية، وأن يحقق على يديكم الكريمة خير مصر وعزًها وتقدًمها، وأن يعيدها عليكم بدوام الصحة والسعادة وعلى الشعب المصري العظيم وشعوب الأمة العربية والإسلامية بمزيد من التقدم والازدهار ... وكل عام وسيادتكم بخير ".



كما بعث محافظ كفرالشيخ، برقيات تهنئة مماثلة بالعام الهجري الجديد ، إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وإلى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف،وللدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، وإلى الوزراء والمحافظين، وكبار رجال الدولة، كما هنأ أبناء المحافظة والقيادات الشعبية والتنفيذية نائبا عن رئيس الجمهورية، داعيًا الله عز وجل أن يكون هذا العام عام خير وبركة ورخاء وسلام علي مصر والعالمين العربي والإسلامي.



وفي بورسعيد ، هنأ المحافظ عادل الغضبان بالإصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أبناء المحافظة وقيادتها التنفيذية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1445ه‍ ، أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.



وأكد المحافظ أن الدولة تشهد تنمية حقيقية في كافة القطاعات، جاءت نتيجة توجيهات قيادة سياسية حكيمة، جعلت الدولة المصرية تخطو خطوات ثابتة نحو التنمية المستدامة والتعمير والبناء، داعيا أن يحفظ الله مصرنا الحبيبة، وأن تظل تنعم بالأمن والأمان والاستقرار ، وتحقق مزيد من التقدم و الرخاء.



كما هنأ المحافظ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر، وفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف و فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، وجميع الوزراء والمحافظين، وأفراد الشرطة والقوات المسلحة والجهات المعنية، أبناء محافظة بورسعيد بمناسبة هذه الذكرى العطرة أعادها الله على مصر في خير وتنمية و رخاء.



وأشار المحافظ إلى أن هذه الذكرى العطرة، ذكرى "هجرة المصطفى، صلى الله عليه وسلم" من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة تمثل نقطة فارقة في حياة الأمة، وعلينا أن نتعلم منها الدروس المستفادة في التعاون والوحدة والإصرار على مواجهة التحديات لكي نستمر في البناء والتنمية ، متمنيًا أن يكون العام الهجري الجديد عام نمو وازدهار لأمتنا العربية والإسلامية وشعب مصر وأبناء بورسعيد.



وفي الوادي الجديد ، بعث المحافظ محمد الزملوط ببرقية تهنئة إلى الرئيس السيسي ، جاء نصها كالتالي:" بأسمى التهانى وأصدق الأمنيات أتقدم للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد ،داعيا من الله تعالى أن يجعله عام خير وسلام وازدهار على وطننا العزيز وشعبه الكريم ".