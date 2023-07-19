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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الكشف الطبى على 90 مريضًا من غير القادرين بقرى أسوان

الكشف
الكشف

شاركت جمعية الأورمان ومديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة أسوان فى تنظيم قافلة طبية جديدة بالتعاون مع مستشفى أسوان الجامعى، استهدفت توقيع الكشف الطبي على (90) مريضًا ضمن المرضى غير القادرين بقرى السبيل والرغامة وكوم أمبو قبلى والمربعات والسلسلة مركز كوم أمبو، وقرى السيل الريفي وأبوالريش وكيما عزبة النهضة والقرود مركز أسوان.


يأتي ذلك تحت رعاية اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وفى إطار حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا، واستمرارًا للدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير على المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.


وقال محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان، إنه تم الكشف الطبي على 90 مريضًا من المواطنين بجميع التخصصات من (صدر– عيون– أعصاب– عظام– مخ وأعصاب– سمعيات– جراحة عامة– أطفال– باطنة– مسالك)، بالإضافة إلى صرف العلاج اللازم لمن يحتاج. 


من جانبه، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أنه تم إجراء كل الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابًا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.
 

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