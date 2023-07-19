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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التمريض" تهنئ الرئيس السيسى برأس السنة الهجرية

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجه مجلس نقابة التمريض، برئاسة الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، بخالص التهانى للرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بمناسبة رأس السنة الهجرية وذكرى ثورة 23 يوليو.

ووجهت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، خالص التهنئة للشعب المصري عامة، وكل العاملين بالتمريض، بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد 1445 هجرية، داعية أن يعيد تلك المناسبة المباركة على مصر بالخير والأمن والطمأنينة، وأن تحقق مصر فى العام الجديد محاور خطتها لتحقيق التنمية الشاملة والمضى فى رؤية مصر 2030.

كما وجهت نقيب التمريض، التهنئة بمناسبة الذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو المجيدة، لافته إلى أن هذه المناسبة ستظل دائماً حاضرة في وجدان الشعب المصري، وتابعت قائلة: "نعاهدكم على بذل الجهد ومواصلة مسيرة العطاء وملحمة البناء، مجددين العهد بالتضحية والفداء في سبيل رفعة الوطن".

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