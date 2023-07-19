محافظ القليوبية يتابع إنشاء المشروعات الخدمية بمدن بنها وطوخ والقناطر

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة ميدانية تفقد خلالها عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بمدن بنها وطوخ والقناطر الخيرية، وذلك للوقوف على آخر مستجدات الأعمال على أرض الواقع ولتسريع منظومة العمل، لنهو تلك المشروعات في مدتها المقررة ودخولها الخدمة للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وبدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال إنشاء المرحلة "ج" من ممشى أهل مصر بكورنيش النيل بمدينة بنها، في إطار المتابعة الدورية لتلك المشروعات لدفع نسب الإنجاز بها وتذليل العقبات لافتتاحها مع العيد القومي لمحافظة القليوبية، حيث تابع أعمال إنشاء لممشى بمنطقة معدية بطا، أمام مجلس مدينة بنها، حيث تتم حاليًا أعمال السور الخرساني على نهر النيل، موجهًا بدفع الأعمال وإنشاء مدخل خاص للمعدية للتيسير على المواطنين، كما وجه أيضًا بإزالة سور الكورنيش بمنطقة نادي الري وإنشائه وفق التصميم المعتمد بطول الكورنيش.



وخلال الجولة تفقد "الهجان" أعمال بلاط الإنترلوك في المرحلة "ج"، وأعمال تكسية الحوائط بالرخام، كما تفقد الممشى في المنطقة الفاصلة ما بين المرحلة "ج" والمرحلة "د" عند نادي ضباط الشرطة، حيث تم الانتهاء من تمهيدها بالكامل، وجار أعمال الحفر لإنشاء السور وتدبيشه، موجهًا بسرعة البدء في التجهيز للمرحلة "د"، وإزالة أي معوقات والتنسيق مع جهاز القاهرة الفاطمية بالبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة والرسومات الهندسية اللازمة، حتى يتم البدء فورًا في أعمال التنفيذ للانتهاء من المشروع بالكامل.

وأكد المحافظ دفع الأعمال للانتهاء من الممشى وفتحه أمام المواطنين خلال عيد المحافظة القومي، ليكون متنفسًا جديدًا لهم، مُشيرًا إلى أن إنشاء الممشى سيتم بشكل يبرز المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، ومزود باستراحات للمواطنين للاستمتاع برؤية النيل، فضلًا عن توفير فرص عمل جادة للشباب من خلال تنفيذه.

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد أعمال إنشاءات مستشفى طوخ المركزي لمتابعة ما استجد من أعمال، وذلك لإدخالها ضمن منظومة الصحة بالقليوبية، ولتقديم خدمة صحية لائقة لمواطني مدينة طوخ والقرى المجاورة لها ولخدمة حالات الطوارئ التي تنتج عن حوادث على الطريق الزراعي.

واستكمل المحافظ الجولة بمتابعة أعمال رصف وتطوير طريق "الحادثة- أبوالغيط" القناطر الخيرية، والذي يتم تحت إشراف مديرية الطرق بالقليوبية، ويبلغ طول الطريق بالكامل 6.350 كم ومتوسط عرض الطريق ما بين 16 مترًا حتى 18.5 متر، والذى يبدأ من ميدان السلام وحتى نزلة الدائري بباسوس، ومقسم إلى قطاعي القطاع الأول ضمن خطة رد الشىء لأصله، والقطاع الثاني ضمن الخطة الاستثمارية 2022- 2023، وقد تم الانتهاء من الطبقة الرابطة للطريق بالكامل، وتم الانتهاء من رصف كيلو ونصف طبقة سطحية، كذلك جار الانتهاء من تركيب بلاط الإنترلوك على الأرصفة الجانبية.

كما تابع أعمال إنشاء السوق الحضارية بالقناطر الخيرية، بهدف الارتقاء بالشكل الحضاري وخلق فرص عمل للشباب، علمًا بأنه تم إنشاء 20 محلًا تجاريًا بمساحة 10 م2 لكل محل، وجار تشطيبها على أعلى مستوى من الخامات وتأجيرها لشباب المنطقة، وبلغت تكلفة المشروع 3 ملايين جنيه، مشيرًا إلى أن نسبة تنفيذه وصلت إلى 85%.



ووجه المحافظ بإنشاء 20 باكية أخرى بنفس المنطقة لاستغلال المساحات المتبقية، بالإضافة إلى عمل سويقات إضافية لتستوعب جميع الباعة الجائلين وأصحاب العمالة اليومية بمدينة القناطر الخيرية بسوق الثلاثاء، لتكون مصدر رزق لهم، فضلًا عن منع التكدسات المرورية بسوق الثلاثاء.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد أعمال إنشاء المحطة الوسيطة لجمع القمامة لمدينتي القناطر الخيرية وقليوب لحل مشكلة القمامة بالمدينتين، كما سيتم إنشاء خط فرز بالمحطة سيقلل عملية نقل القمامة بنسبة 40%، وسيتم الانتهاء منها في شهر أكتوبر المقبل، وتم إسناد الأعمال إلى إحدى الشركات، وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع إلى 40 مليون جنيه، وستخدم المحطة مدينتي القناطر الخيرية وقليوب، وسيتم دعم المحطة بالمعدات اللازمة للتشغيل بالتنسيق مع وزارة البيئة ومن الخطة الاستثمارية للمحافظة.