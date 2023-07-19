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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تدشين أول منصة لإدارة الطرق على محافظات مصر

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن بدء تدشين أول منصة لإدارة الطرق على محافظات مصر بين المديريات ومركز نظم المعلومات الجيومكانية والإدارات والأحياء المختصة بنطاق المحافظة، والتى تضمن رصد ومتابعة كافة اعمال الطرق بنطاق المحافظة وربطها بالخطة الاستثمارية في إطار توجيهات محافظ بورسعيد برفع كفاءة و تطوير شبكات الطرق المحلية والاقليمية للمحافظة.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن ذلك يأتي ضمن النقلة النوعية التي شهدتها محافظة بورسعيد ضمن منظومة التحول الرقمي، والتي ساهمت في ربط الخدمات الكترونيا، فضلا عن إنشاء مركز معلومات شبكات المرافق ومركز نظم المعلومات الجيومكانية، ودورهما في سرعة رصد و متابعة كافة اعمال الطرق بنطاق المحافظة، وذلك تماشيا مع التطورات التي جرت ببورسعيد على كافة الأصعدة.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
الاستثمارية الاستثماري التحول التحول الرقمي الجيومكانية

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