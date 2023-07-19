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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا توماس يسيم مجموعة جديدة من الكهنة لخدمة أقباط أسيوط (صور)

الأنبا توماس
الأنبا توماس

صلى نيافة الأنبا توماس مطران القوصية ومير القداس الإلهي، في كنيسة الشهيد مارمينا بمدينة القوصية.

 وسام نيافته عقب صلاة الصلح كلًا من الشماس شنوده سعد كاهنًا جديدًا باسم القس أندراوس، والشماس چوزيف القمص أنطونيوس كاهنًا جديدًا باسم القس كاراس للخدمة بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل في القوصية.

كما سام الشماس شنوده مسعد كاهنًا جديدًا للخدمة بكنيسة السيدة العذراء والشهيد مار مينا في القوصية باسم القس مقار.

هذا وزار نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص، عقب  القداس الإلهي دار القديسة حنة للمسنات بالفكرية والتابع لمطرانية أبوقرقاص، وتفقد الدار واطمئن على توفير سبل الراحة وكافة احتياجات لساكنات الدار.
استقبل نيافته لدى وصوله  الأب القس بطرس عزيز المسؤول عن الدار.

 

الانبا توماس الأنبا توماس أسقف القوصية ومير الانبا توماس اسقف مير والقوصية

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