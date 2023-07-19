رئيس جامعة قناة السويس يعتمد نتيجة بكالوريوس طب وجراحة الأسنان

اعتمد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، نتيجة بكالوريوس طب وجراحة الأسنان، حيث بلغت النسبة العامة للنجاح %89.86.

وحرص رئيس الجامعة، على تهنئة خريجي الجامعة من أطباء الأسنان، مؤكدًا تميز تلك الكلية ببنية تحتية تؤهل خريجيها للعمل في كل الأسواق المحلية والعالمية، متمنيًا للطلاب التوفيق والنجاح على المستوى المهني والشخصي، داعيًا الخريجين إلى مواصلة مسيرة البحث العلمي واستكمال دراساتهم العليا.

من جهته - أعلن الدكتور محمد عبدالنعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الطلاب العشر الأوائل حصل جميعهم على تقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف، بفروق طفيفة بينهم في نسبة النجاح، فالطالبة بالمركز الأول حصلت على %89.43 ، بينما حصلت الطالبة بالمركز العاشر على % 86.18.

كما حصل 21 طالبًا وطالبة على تقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف، و51 على تقدير عام جيد جدًا مع مرتبة الشرف، و37 على تقدير عام جيد جدًا، وذلك يعكس تميز خريجّي طب الأسنان وتفوقهم.

وأوضحت الدكتور داليا فياض عميد كلية طب جراحة الفم والأسنان، أسماء الطلاب العشر الأوائل والتي جاءت كالتالي:

بالمركز الأول: سحر جلال قناوي سليمان، بالمركز الثاني ندى محمود حجازي، وأحمد محمد حسن بالمركز الثالث، وهاجر صلاح عيد، بالمركز الرابع، ومنار رأفت عبدالرحيم بالمركز الخامس.

وأكملت الدكتورة مروة شرعان، إعلان أسماء الطلاب الأوائل، حيث جاء في المركز السادس أحمد نصر عبد العزيز، وبالمركز السابع إسراء حسن إبراهيم، بينما جاء في المركز الثامن ريم أحمد عبدالرؤوف، فيما حصلت الطالبة يارا طه محمد على المركز التاسع، ومنار عبدالشكور السيد، على المركز العاشر.