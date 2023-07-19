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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعى بالعلمين الجديدة

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى

تعقد الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء، بالمقر الصيفي بمدينة العلمين الجديدة.

ومن المقرر أن يناقش المجلس، خلال اجتماعاته اليوم، تداعيات الأزمات الاقتصادية التي يعيشها العالم، وتؤثر بشكل مباشر على خطط التنمية التي تنفذها الدولة المصرية، كما تؤثر على حياة المواطنين، ومدى قدرة الحكومة على حل مشاكل الشارع المصري، خاصة فيما يتعلق بتوافر السلع والاحتياجات الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.

كما يناقش المجلس تداعيات أزمة الحرب الروسية- الأوكرانية، وتأثيرها على سير خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة في مرحلتها الثانية، وكيفية الحفاظ على ما حققته الخطة من مكتسبات في مرحلتها الأولى.

كما يناقش المجلس آخر تطورات خططه لدعم قطاعي الصناعة والزراعة والإجراءات التي اتخذت والمقرر اتخاذها خلال الأيام المقبلة، ومدى إحراز تقدم ملحوظ فى هذين الملفين وفقًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي فى هذا الشأن.

ومن المقرر أيضًا مناقشة الأوضاع الوبائية في البلاد، ومدى قدرة الحكومة على التعامل مع أي حالات إصابة بفيروسات مختلفة، ومدى جاهزية مستشفيات وزارة الصحة وأطقمها الطبية للتعامل مع ظهور أي فيروس مجددًا لا قدر الله.

ومن المتوقع أيضًا مناقشة فريق الحكومة آخر تطورات أوضاع تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية قرى حياة كريمة لتطوير الريف المصري، ومتابعة نسب إنجاز مشروعات المرحلة الأولى، وموقف مشروعات المرحلة الثانية منها تجهيزًا لإطلاقها في أقرب وقت، وفقًا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية.

ومن المقرر أيضًا مناقشة استعدادات الحكومة لافتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى رئاسيًا خلال الأسابيع المقبلة، ومدى إحراز تقدم ملموس في إنجاز عملية الانتقال الحكومي الكامل للمقار الجديدة بالعاصمة الإدارية، بعدما تم تجريب العمل من هناك على مدار أكثر من ستة أشهر ماضية.

أفتتاح عدد من المشروعات القومية الاحتياجات الأساسية الاصلاح الاقتصادي الحرب الروسية - الأوكرانية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الدولة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي

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