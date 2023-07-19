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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"عينه زايغة".. سيدة تخلع زوجها بسبب علاقاته مع عضوات النادي

محكمة
محكمة

"ارتبط بعلاقة عاطفية بسيدة مطلقة أثناء ذهابه مع نجلنا لحضور تدريبات السباحة بالنادي، وأوهمها بأنه مُطلّق وكان هدفه التسلية بها، لكنها فضحت أمره بالنادي".. بهذه الكلمات بدأت "نيفين .م" دعواها التي تقدمت بها لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة وتحمل رقم " ٨٤٣" لسنة ٢٠٢٣ والتي طالبت فيها بخلع زوجها.

وقالت الزوجة في مستهل حديثها: "منذ زواجنا وأنا على علم بعينه الزايغة ومحاولته الدائمة في فتح حوارات  كثيرة مع سيدات، ليظهر أمامهن بأنه الرجل الخارق القادر على فعل أي شيء".

وأضافت: "حاولت أتقبل عيوبه وأساعده على تصحيح شخصيته من أجل أولادنا، وفي كل مرة يوعدني بأنه سيتقي الله ويحافظ على بيته، لكن بلا جدوى".

وتابعت نيفين: "منذ زواجنا وأنا أفعل كل شيء بالمنزل من شراء طلبات، والدروس، حتى تدريبات النادي، لم يشاركنى أو يساعدني في شيء طوال سنوات زواجنا، حتى كُسِرَت ساقي وطلب منى الطبيب الراحة حتى لا نضطر إلى اللجوء لعملية، فطلبت منه الذهاب مع نجلنا لحضور تدريبات السباحة".

واستطردت: "في البداية كان معترضًا، وظننت أن الأمر لا يعجبه ويرفض الذهاب معه مرة أخرى، لكن  توقعاتي كانت خطأ، فأصبح كل اهتمامه بالذهاب بالأولاد للنادي، واشترك لهم في ألعاب رياضية أخرى، واستمرينا بهذا الوضع لمدة شهرين ونصف ولم أشك به مطلقًا، وبعد إتمام شفائي تفاجئت بعدم رغبته في الذهاب مع أولادنا إلى النادى مرة أخرى، أو الذهاب معه شخصيًا، ومن هنا بدأت أشك في أمره".

واستكملت الزوجة: "ذهبت فجأة إلى النادي أثناء تواجده مع الأطفال، فوجدته يجلس مع سيدة وبينهما حالة حب وغرام، ولكني لم أفتعل مشكلة من أجل أطفالنا وسمعتهم، وانسحبت وتمكنت من الوصول لرقم تلك السيدة، والتي أخبرتني بأنه تعرّف عليها منذ فترة في النادي وأخبرها بأنه مطلق، ووعدها بالزواج، وبعد تأكدها من كلامي تشاجرت معه وفضحت أمره أمام الجميع، وعندما علم زوجي بتواصلي معها تشاجر معي وانهال عليّ بالضرب المبرح وترك المنزل وغادر مبررًا بأنني فضحت أمره، ومنذ ستة أشهر لم يتواصل معي نهائيًا".

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