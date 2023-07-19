محافظ كفرالشيخ يتابع سير العمل فى منظومة التغيرات المكانية ورصد التعدى على أراضى الدولة

تابع محافظ كفرالشيخ، جمال نورالدين، سير العمل في منظومة المتغيرات المكانية، وجهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمجابهة البناء المخالف، والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ورصد المخالفات عبر الصور الفضائية.

واستعرض المحافظ- وفقًا لبيان المحافظة اليوم الأربعاء- الموقف بالنسبة لما تم رصده من حالات، مؤكدًا ضرورة تضافر جهود كل الأجهزة التنفيذية لمجابهة التعدي بالبناء المخالف والتصدي لها في المهد، وضرورة المتابعة المستمرة من رؤساء مراكز ومدن المحافظة، لما يتم رصده والاستعانة بالمنظومة، للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع البناء العشوائي، مبينًا أن منظومة المتغيرات المكانية تعتمد على الصور الفضائية في تحديد مواقع التغيرات في العمران.

في سياق آخر، أكد المحافظ أنه جار تطهير بحيرة البرلس بتكلفة مليار و630 مليون جنيه حتى الآن، مشيرًا إلى أهمية البحيرة لعمل الآلاف فيها بمهنة الصيد، حيث يحيط بها 5 مراكز؛ هي: "البرلس والحامول والرياض وسيدي سالم ومطوبس".

وأوضح المحافظ أن بحيرة البرلس استعادت الكثير من عافيتها نتيجة الجهود التي تبذلها الدولة فيها من تطهير وإزالة الحشائش وإزالة التعديات، بالإضافة إلى تطهير وتعميق البوغاز وتكسيته؛ منعًا للإطماء مرة أخرى، لافتًا إلى أنه نتيجة لهذه الأعمال تحولت بحيرة البرلس من مريض كاد أن يفتك به المرض إلى بحيرة الأمل والمستقبل في الإنتاج السمكي على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن مردود تطوير البحيرة كان له أثر كبير على أبناء المحافظة، وخاصة في المراكز الواقعة على بحيرة البرلس، ومنها البرلس وسيدي سالم ومطوبس والرياض.

