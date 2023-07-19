ads
الأربعاء 19 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

محافظ كفرالشيخ يتابع سير العمل فى منظومة التغيرات المكانية ورصد التعدى على أراضى الدولة

محافظ كفرالشيخ جمال
محافظ كفرالشيخ جمال نورالدين

تابع محافظ كفرالشيخ، جمال نورالدين، سير العمل في منظومة المتغيرات المكانية، وجهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمجابهة البناء المخالف، والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ورصد المخالفات عبر الصور الفضائية.
واستعرض المحافظ- وفقًا لبيان المحافظة اليوم الأربعاء- الموقف بالنسبة لما تم رصده من حالات، مؤكدًا ضرورة تضافر جهود كل الأجهزة التنفيذية لمجابهة التعدي بالبناء المخالف والتصدي لها في المهد، وضرورة المتابعة المستمرة من رؤساء مراكز ومدن المحافظة، لما يتم رصده والاستعانة بالمنظومة، للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع البناء العشوائي، مبينًا أن منظومة المتغيرات المكانية تعتمد على الصور الفضائية في تحديد مواقع التغيرات في العمران.
في سياق آخر، أكد المحافظ أنه جار تطهير بحيرة البرلس بتكلفة مليار و630 مليون جنيه حتى الآن، مشيرًا إلى أهمية البحيرة لعمل الآلاف فيها بمهنة الصيد، حيث يحيط بها 5 مراكز؛ هي: "البرلس والحامول والرياض وسيدي سالم ومطوبس".
وأوضح المحافظ أن بحيرة البرلس استعادت الكثير من عافيتها نتيجة الجهود التي تبذلها الدولة فيها من تطهير وإزالة الحشائش وإزالة التعديات، بالإضافة إلى تطهير وتعميق البوغاز وتكسيته؛ منعًا للإطماء مرة أخرى، لافتًا إلى أنه نتيجة لهذه الأعمال تحولت بحيرة البرلس من مريض كاد أن يفتك به المرض إلى بحيرة الأمل والمستقبل في الإنتاج السمكي على مستوى الجمهورية. 
وأشار إلى أن مردود تطوير البحيرة كان له أثر كبير على أبناء المحافظة، وخاصة في المراكز الواقعة على بحيرة البرلس، ومنها البرلس وسيدي سالم ومطوبس والرياض.
 

محافظ كفر الشيخ منظومة التغيرات الفضائية الأراضي الزراعية لبناء العشوائي

الأكثر قراءة

تقرير دنماركى يكشف قيمة انتقال إمام عاشور إلى الأهلى

حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الأربعاء 19 يوليو 2023

اليوم.. استئناف لاعب كرة قدم على حبسه لسرقة "ورقة زواجه العرفى"

"القاهرة الإخبارية": حريق بقاعدة عسكرية فى جزيرة القرم

أخبار فاتتك| الأهلى يعلن ضم إمام عاشور والأوبرا تحتفل بالعام الهجرى الجديد

جوتيريش يحذر من الاستخدام الخبيث لإمكانات الذكاء الاصطناعى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

أحمد الصغير

سيناء.. ومحاولات النصب الجديدة

وائل لطفي

هل تنافس العلمين دبى والرياض؟

ماجد حبته

العالم عند درجة الغليان!

جلال حمام

مصر تعلق آمالًا كبيرة على مستقبل سيناء

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

أحمد الصغير

السطو على سيناء.. كيف واجهت مصر«خطط التوطين» الملعونة؟

منى رجب

روشتة للاستقرار فى مواجهة ارتفاع الأسعار

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال ينصب حاجزًا عسكريًا على مدخل بلدة دير بلوط

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال

هيئة الأسرى الفلسطينية: الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 11 شهيدًا من الأسرى