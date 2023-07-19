محافظ بورسعيد يهنئ الرئيس السيسى بالعام الهجرى الجديد

هنّأ اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1445ه‍، أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وأكد محافظ بورسعيد أن الدولة المصرية تشهد تنمية حقيقية في كل القطاعات، نتيجة توجيهات قيادة سياسية حكيمة، جعلت الدولة المصرية تخطو خطوات ثابتة نحو التنمية المستدامة والتعمير والبناء، داعيًا أن يحفظ الله مصرنا الحبيبة، وأن تظل تنعم بالأمن والأمان والاستقرار، وتحقق مزيد من التقدم والرخاء.

كما وجّه محافظ بورسعيد، التهنئة القلبية بالعام الهجري الجديد 1445 ه‍، للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتى الديار المصرية، وجميع الوزراء والمحافظين، وأفراد الشرطة والقوات المسلحة والجهات المعنية، بمناسبة هذه الذكرى العطرة أعادها الله على مصر في خير وتنمية ورخاء.