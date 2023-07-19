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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

في الصيف.. نصائح تساعدك على ترشيد استهلاك الكهرباء بمنزلك

استهلاك الكهرباء
استهلاك الكهرباء

يبحث كثيرون عن نصائح تساعدهم على ترشيد استهلاك الكهرباء في المنزل، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحررة  بحلول فصل الصيف ومعه يلجأ المواطن منا للأجهزة الكهربائية وتحديدا أجهزة التكييف والمراوح الهوائية لتحسين حالة الجو.

وترصد “ الدستور” معلومات يجب اتباعها لترشيد استهلاك الكهرباء بالمنزل وحفاظاً على الطاقة:

1 - أحرص على شراء أجهزة كهربائية ذات استهلاك قليل للطاقة وحتى إن كان سعرها مرتفعا.

2 - عند الخروج من المنزل ينبغى غلق الأجهزة الكهربائية في المنزل ولتقليل استخدام الطاقة.

3 - تتبع استهلاك الكهرباء من خلال قراءة العداد الكهرباء أو الغاز، وحساب الطاقة المستهلكة.

4 - تجنب فتح الثلاجة مرات متتالية لأن في كل عملية فتح ترفع من درجات الحرارة، وما يستلتزم عملها لوقت أطول لخفضها من جديد.

5 - تجنب أستخدام مسخن المياة يمكنك أستخدام البوتاجاز لعمل المشروبات الساخنة.

خطوات تحميك من حوادث الحرائق بسبب الكهرباء

1 - يجب عليك التأكد من أن الأسلاك الداخلية والخارجية موصلة عن طريق عازل للكهرباء.

2 - عليك عدم وضع أثاث على أسلاك الكهربائية حتى لا تلامسها، إذا وجدت شرارة وتسببت في حريق فلا تزيد وتشتعل من المفروشات.

3 - تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل، ولا تشغل التكييفات لوقت طويل.

4 - لا تشغل أى تيار كهربائى فى وجود تسرب غاز، وعدم تشغيل أكثر من جهاز في مشترك واحد.

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